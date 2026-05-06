2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Az Európai Unió zászlója, közepén egy lakattal.
Nyitókép: Pixabay

Ketyeg az óra a magyar EU-s források ügyében

Infostart

Biztató értesülésekkel szolgál a Portfolio.

Az Európai Bizottság útmutatója szerint az RRF augusztus 31-i határidője nem tárgyalási alap, hosszabbításra nincsen lehetőség. Ugyanakkor kiskapukat kínálhat a bizottság a Magyar-kormánynak, ezzel a keret 80-85 százaléka megmenthető – olvasható a Portfolio cikkében.

Mint írják, az 577 milliárd eurós RRF, amely a Covid-válság után a NextGenerationEU központi elemeként indult, 2026 végén lezárul pénzügyi értelemben. A mérföldköveket és a célokat augusztus 31-ig kell teljesíteni, a végső kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, az Európai Bizottságnak pedig minden kifizetést december 31-ig teljesítenie kell.

Nem marad sok idő egyeztetésre, így az alátámasztó dokumentumokat érdemes informálisan is előre megosztani a testülettel

– emelik ki a cikkben.

Hozzáteszik, hogy a Magyar-kormány módosíthatja a leköszönő magyar kormány helyreállítási tervét. Emellett a kifizetésekhez kapcsolódó mérföldköveknél egy kiskaput ajánlanak a tagállamoknak: hozzanak létre világos pályázati rendszerű pénzügyi alapokat állami bankoknál, ezekben hajtsanak végre tőkeemelést, és innen utalják ki a pénzt. Egy ilyen folyamatot már megkezdett az Orbán-kormány, amely keretében 4 milliárd euróval emelnék a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét. Lakossági és vállalati zöldenergiás, energiahatékonysági projekteket fizetnének ebből 2030-ig.

Közben ugyanakkor 2026. december 31-ig el kell számolnia minden tagállamnak az előfinanszírozásokkal. Ha marad el nem számolt előleg az év végéig, azt vissza kell fizetni. Továbbá a tagállamoknak fenn kell tartaniuk a csalás- és korrupcióellenes rendszereket, ezek az ellenőrzések 2028-ban is folytatódhatnak. Mindemellett legalább 2031 végéig biztosítani kell, hogy elérhetőek legyenek a kedvezményezettekre, vállalkozókra, alvállalkozókra és tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk – olvasható a cikkben.

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben
Az európai központi intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a gazdaságot, és az emberek „minden nap érezzék” az EU adta lehetőségeket – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a szerdai brüsszeli látogatását követően éjszaka a Facebookra feltöltött videóban, amelyben kitért arra is: a tárgyalásokon fontos projetekről beszéltek, amelyek fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.
Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint

Szerda este újra erősödött a forint az euróval szemben, miután még délben letörte a lélektanilag fontos 360-as szintet is a jegyzés. Ezzel több mint négyéves csúcson jár a magyar deviza, hiszen utoljára 2022 februárjában járt stabilan 360 alatt a devizapár.

Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek

A fiatalok átlagosan 26,2 éves korukban hagyják el a szülői házat. De vajon tényleg szabad döntésről van szó, vagy inkább kényszerről? És mennyire könnyű ma önálló életet kezdeni Európában? Mutatjuk!

Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

In a social media post, Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei also says negotiations rely on "good faith" - the US is yet to respond.

