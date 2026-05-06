Ketyeg az óra a magyar EU-s források ügyében

Az Európai Bizottság útmutatója szerint az RRF augusztus 31-i határidője nem tárgyalási alap, hosszabbításra nincsen lehetőség. Ugyanakkor kiskapukat kínálhat a bizottság a Magyar-kormánynak, ezzel a keret 80-85 százaléka megmenthető – olvasható a Portfolio cikkében.

Mint írják, az 577 milliárd eurós RRF, amely a Covid-válság után a NextGenerationEU központi elemeként indult, 2026 végén lezárul pénzügyi értelemben. A mérföldköveket és a célokat augusztus 31-ig kell teljesíteni, a végső kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, az Európai Bizottságnak pedig minden kifizetést december 31-ig teljesítenie kell.

Nem marad sok idő egyeztetésre, így az alátámasztó dokumentumokat érdemes informálisan is előre megosztani a testülettel

– emelik ki a cikkben.

Hozzáteszik, hogy a Magyar-kormány módosíthatja a leköszönő magyar kormány helyreállítási tervét. Emellett a kifizetésekhez kapcsolódó mérföldköveknél egy kiskaput ajánlanak a tagállamoknak: hozzanak létre világos pályázati rendszerű pénzügyi alapokat állami bankoknál, ezekben hajtsanak végre tőkeemelést, és innen utalják ki a pénzt. Egy ilyen folyamatot már megkezdett az Orbán-kormány, amely keretében 4 milliárd euróval emelnék a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét. Lakossági és vállalati zöldenergiás, energiahatékonysági projekteket fizetnének ebből 2030-ig.

Közben ugyanakkor 2026. december 31-ig el kell számolnia minden tagállamnak az előfinanszírozásokkal. Ha marad el nem számolt előleg az év végéig, azt vissza kell fizetni. Továbbá a tagállamoknak fenn kell tartaniuk a csalás- és korrupcióellenes rendszereket, ezek az ellenőrzések 2028-ban is folytatódhatnak. Mindemellett legalább 2031 végéig biztosítani kell, hogy elérhetőek legyenek a kedvezményezettekre, vállalkozókra, alvállalkozókra és tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk – olvasható a cikkben.