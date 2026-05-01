2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Nyitókép: Unsplash

Tik-tak: ketyeg az óra a szegedi BYD-ban

Infostart

Fél évet kaptak, hogy felpörgessék a termelést Szegeden.

A BYD hat hónapot adott magának, hogy Szegeden felpörgesse a gyártást. A kínai óriás egyébként nemcsak Európában törne előre, hanem a világ élére állna technológiai márka mivoltában – írja a Vezess

A cikkben hozzáteszik, hogy a gépek már január óta üzemelnek a gyárban, a tömegtermelés pedig a harmadik negyedévben indulhat be. A vállalat ügyvezető alelnöke, Stella Li szerint a BYD stabil szereplő marad, folyamatosan erősödni fog, hamarosan a világ egyik legmeghatározóbb autógyártójává válva.

A BYD saját útját járná, nem az egyesülésekben gondolkozik

– olvasható a cikkben.

Stella Li egyenesen egyfajta autóipari Apple-t szeretne felépíteni, nem az árversenyben, hanem a technológiai fölénnyel nyerve. Ebben komoly szerepet játszik a globális helyzet is, az iráni konfliktus miatt emelkedő üzemanyagárak látványosan megváltoztatták a keresletet. Mint írják, januárhoz képest Európában duplájára nőtt az érdeklődés az elektromos és a plug-in hibrid modellek iránt a BYD adatai szerint.

Mindeközben a cég a klasszikus hibridektől kifejezetten elfordul – olvasható a cikkben. Szerintük ezeknek nincsen jövőjük. Úgy vélik, az akár 1500 kilowattos gyorstöltési megoldásokkal az elektromos autók használata hamarosan ugyanolyan egyszerű lesz, mint a tankolás. Felhozták egy kínai taxis példáját, akinek autója 6-8 év és körülbelül egymillió kilométer után is 80 százalékos akkumulátorkapacitással rendelkezik.

Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

