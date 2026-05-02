Fura adat mutatja a magyar mezőgazdaság problémáját

A teljes értékesítésen belül a legnagyobb részt, 38,2 százalékot tettek ki a gyomirtók. A rovarölők 20,2 százalékkal, a gombaölők 19 százalékkal, az egyéb szerek 17,4 százalékkal, a gyűjtőcsomagok 5,2 százalékkal részesedtek az összmennyiségből.

Tavaly az összértékből a gyomirtók 39,4 százalékkal, a gombaölők 27,8 százalékkal, a rovarölők 16,2 százalékkal, a gyűjtőcsomagok 9 százalékkal, az egyéb szerek 7,5 százalékkal részesedtek.

A termékkategóriák közül egyedül a rovarölők forgalmazása nőtt 2025-ben.

A növényvédőszer-kivitel volumene 2025-ben 2,1 százalékkal nőtt, a behozatal 2,5 százalékkal csökkent. Az import összértéke 183,5 milliárd forint volt, az export összértéke 308,4 milliárd forint, a kettő aránya 2024-ben is csaknem azonosan alakult - írták.

A vizsgálathoz 133 adatszolgáltató értékesítését összesítették. Az adatgyűjtés a mezőgazdasági végfelhasználóknak eladott volument és forgalmi értéket tartalmazza - ismertette közleményében az AKI.