Berobbant a tőzsdére Elon Musk űrbirodalma

Az Elon Musk érdekeltségébe tartozó, az űripart, műholdas hálózatot és mesterséges intelligenciát is magában foglaló cég IPO-ját hónapok óta óriási várakozás övezi: miközben sok befektető szeretne részesedést szerezni a világ egyik legértékesebb vállalatában, mások azt vitatják, hogy valóban indokolt-e a cég körüli hatalmas értékelés.

A rendhagyó részvénykibocsátási folyamat ezzel lezárult, mostantól pedig a piac teljesítménye ad választ arra, hogyan ítélik meg a befektetők a SpaceX jövőjét – írja a Portfolio.

A kereskedési idő végéhez közeledve – magyar idő szerint 21 óra után néhány perccel – némileg lejjebb került a SpaceX árfolyama a kora esti, 176 dolláros csúcshoz képest. 166 dollár környékén járt a részvényárfolyam, amivel a jegyzés a 150 dolláros nyitóárhoz képest több mint 31 százalékos pluszban volt.