ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.9
usd:
304.12
bux:
133528.69
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója (COO) beszédet mond a vállalat Nasdaq tõzsdén való bemutatkozása alkalmából New Yorkban 2026. június 12-én. Ez a platform a világ legnagyobb olyan elektronikus piaca, amely kifejezetten a technológiai cégek részvénykereskedelmére szakosodott, és ahol ezen a napon az Elon Musk által alapított SpaceX most minden idõk legnagyobb tõzsdei bevezetése (IPO) után megkezdte a mûködését.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

Berobbant a tőzsdére Elon Musk űrbirodalma

Infostart

Péntken megindult a kereskedés a SpaceX részvényeivel a Nasdaqon, miután a vállalat lezárta minden idők legnagyobb részvénykibocsátását.

Az Elon Musk érdekeltségébe tartozó, az űripart, műholdas hálózatot és mesterséges intelligenciát is magában foglaló cég IPO-ját hónapok óta óriási várakozás övezi: miközben sok befektető szeretne részesedést szerezni a világ egyik legértékesebb vállalatában, mások azt vitatják, hogy valóban indokolt-e a cég körüli hatalmas értékelés.

A rendhagyó részvénykibocsátási folyamat ezzel lezárult, mostantól pedig a piac teljesítménye ad választ arra, hogyan ítélik meg a befektetők a SpaceX jövőjét – írja a Portfolio.

A kereskedési idő végéhez közeledve – magyar idő szerint 21 óra után néhány perccel – némileg lejjebb került a SpaceX árfolyama a kora esti, 176 dolláros csúcshoz képest. 166 dollár környékén járt a részvényárfolyam, amivel a jegyzés a 150 dolláros nyitóárhoz képest több mint 31 százalékos pluszban volt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Berobbant a tőzsdére Elon Musk űrbirodalma

tőzsde

részvénykibocsátás

elon musk

spacex

nasdaq

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Szép emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Az ázsiai tőzsdék pénteken meredeken emelkedtek, miután Donald Trump egy Iránnal kötött békemegállapodásról beszélt, de a vezető technológiai és chipgyártó részvények is jelentős felpattanást mutattak az elmúlt napok esése után. Nagy pluszba lendült a dél-koreai és a japán tőzsde, a jó hangulat pedig átragadt az európai részvénypiacokra is, a magyar tőzsde ma is felülteljesít, az OTP vezetésével emelkedik a BUX index. Amerika látható pluszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint

Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint

Mutatjuk, hogy alakul a teljes vb menetrend 2026-ban a csoportkörtől a döntőig, és cikkünkben megtalálható a vb menetrend nyomtatható, letölthető verziója is.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran says deal to end fighting with US has 'never been closer'

Iran says deal to end fighting with US has 'never been closer'

Both Iran and Pakistan say a deal has never been closer - echoing US President Donald Trump's statement on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 20:35
Robog a tőzsde, de az alacsony osztaléknak megvan az oka
2026. június 12. 19:28
Olyan történt a budapesti albérletpiacon, amire rég volt példa
×
×