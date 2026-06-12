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Nyitókép: Pixabay

Robog a tőzsde, de az alacsony osztaléknak megvan az oka

Infostart / InfoRádió

A Budapesti Értéktőzsde is publikálta első negyedéves számait. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő fordította le őket a hétköznapok nyelvére az InfoRádió megkeresésére.

Nem túlságosan „kapkodósan”, de ismtertette első negyedéves számait a Budapesti Értéktőzsde. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádió megkeresésére elmondta: a napi átlagos részvényforgalom 17 milliárd forintos értékről 26 milliárdosra nőtt idén az első negyedévben, ebből következően a kereskedelmi bevételek 40 százalékkal nőttek.

„Volt több kisebb kibocsátás, 16 százalékkal nőttek a kibocsátói bevételek, illetve az adatforgalom 3 százalékkal nőtt nyilván azért, mert az árak részben külföldiek számára devizában vannak meghatározva, és itt a forintárfolyam nem segítette a helyzetet, de összességében így is 23 százalékos árbevétel-növekedés volt, az EBITDA 40 százalékkal nőtt, úgyhogy a tőzsde jól teljesít” – foglalta össze.

A KELER az inkább stagnál, ebből a BÉT-re eső nyereség 1 milliárd forint; a kettő együtt 1,6 milliárd, tavaly még csak 1,3 milliárd volt, tehát az első negyedév a tőzsdén jól indult, de azért azt a szakértő szerint látni kell, hogy egy minap bejelentett új tőzsdei befektetéshez nagyon nagy tőke kell, a BÉTx energiaügylet-elszámolási tevékenységéhez az év végétől, 14,7 milliárd forint, ettől még az osztalékfizetés is sérül, 60 forintnál megállt most.

Rámutatott még, rengeteg papír van a lengyel tőzsdén, ennek kéne a nyomába eredni, de Prágát és Bukarestet Budapest veri.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Robog a tőzsde, de az alacsony osztaléknak megvan az oka

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