2026. április 29. szerda Péter
Nyitókép: Pexels

Ezt jobb, ha tudja, mielőtt nyugdíjba megy

Infostart

A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban. Visszalépés esetén teljes összegű állami nyugdíjra és a felhalmozott reálhozamra jogosultak. A pénztárban maradóknak viszont csökkentett állami ellátással, és az ezt elvileg kompenzáló pénztári járadékkal kell számolniuk.

Gyakori félreértés, hogy a magánnyugdíjpénztári tagság egyfajta önkéntes megtakarítás. Valójában ez a kötelező nyugdíjrendszer része. Az egyéni számlán lévő egyenleg a nyugdíjjárulékok átirányított részéből és annak hozamaiból gyűlt össze. Emiatt a pénztártagok állami nyugdíja alapesetben nem lehet azonos azokéval, akik sosem léptek be a rendszerbe. Ennek oka, hogy a járulékuk egy jelentős része 2010 októbere előtt hiányzott az állami kasszából – idézi Farkas András nyugdíjszakértőt a Pénzcentrum.

Ha a nyugdíjba vonuló tag nem lép vissza az állami rendszerbe, az ellátását egy szorzó alkalmazásával csökkentik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2010. szeptember 30-ig terjedő biztosítási időszakra csak az állami nyugdíja 75 százalékára lesz jogosult. Az ezutáni évekre viszont megkapja a 100 százalékot. A kieső összeget a pénztári járadéknak kell fedeznie. Ennek pontos összegéről a pénztárnak tájékoztatnia kell a tagot – olvasható.

Farkas András kiemeli, hogy a számítás során az egyéni számla egyenlegét osztják el a várható további élettartam hónapjainak számával; jelenleg kizárólag a Horizont Magánnyugdíjpénztár tud járadékot fizetni, így más pénztár tagjainak ehhez előbb át kell lépniük oda – teszi hozzá.

Amennyiben a tag a visszalépés mellett dönt, a rendszer úgy kezeli, mintha végig teljes egészében az állami kasszába fizette volna a járulékokat. Így semmilyen veszteség nem éri. Pontosan azt a levonások nélküli nyugdíjat kapja, mint aki sosem volt magánnyugdíjpénztári tag, ráadásul egyösszegű juttatásként kifizetik neki az egyéni számláján felhalmozódott reálhozamot is.

A nyugdíjszakértő szerint a döntés meghozatalakor ökölszabályként elmondható: ha a megállapított állami nyugdíj meghaladja a várható pénztári járadék ötszörösét, érdemesebb visszalépni a társadalombiztosítási rendszerbe. A pénztárban maradás kizárólag akkor kifizetődő, ha a havonta utalt járadék pontos összege magasabb, mint a tagság miatt elveszített állami nyugdíjrész.

nyugdíj

magánnyugdíjpénztár

farkas andrás

nyugdíjguru

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

2026. április 28. 21:06
Zöld lámpát kapott az Európai Bizottságtól a Richter
2026. április 28. 16:09
Varga Mihály az euróbevezetésről: készült ma egy tájékoztató anyag, eljuttatjuk a kormány illetékeseinek
