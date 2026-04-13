Új bank jöhet Magyarországra

Lengyelország piacvezető hitelintézete, a PKO Bank Polski felgyorsítja a magyarországi fióknyitás lehetőségének vizsgálatát a Tisza földcsuszamlásszerű győzelme után – írta meg a VG a Bloomberg információi alapján.

Mint a cikkben olvasható, a bank úgy véli, hogy Magyar Péter pártjának történelmi győzelme várhatóan elősegíti az EU-s finanszírozáshoz való hozzáférést. A lengyel bank vezérigazgatója, Szymon Midera úgy fogalmazott, remélik, hogy a választásokat követően kiszámíthatóbb szabályozási környezet alakul ki. A pénzintézet legnagyobb, 31,39 százalékos részvénypakettje a lengyel állam tulajdonában áll, és meg kívánja duplázni európai fiókhálózatát, hogy egyebek között Magyarországon is kiszolgálhassa legnagyobb ügyfeleit. Ezek között szerepel az LPP, a Modivo divatkereskedelmi vállalatok, a Grupa Maspex élelmiszergyártó, és az Asseco Poland szoftverfejlesztő.

A varsói tőzsdén jegyzett PKO jelenleg Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában működtet külföldi fiókokat, továbbá képviseleti irodákat nyitott Svédországban, Litvániában és Ausztriában. Megjegyzik, eddig a magyar piac nem szerepelt a terjeszkedési tervek között. Mindeközben közel 5 százalékkal drágultak hétfőn kora délutánig az OTP Bank részvényei, 43 310 forintos árszintre. Ez túlszárnyalja az árfolyam eddigi, idén februárban felállított 41 890 forintos történelmi csúcsát – teszik hozzá a cikkben.