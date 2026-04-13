Infostart.hu
2026. április 13. hétfő
Bank felirat egy épületen.
Nyitókép: Getty Images

Új bank jöhet Magyarországra

Infostart

A bank a magyarokkal közmondásos szinten jó kapcsolatot, barátságot ápoló országból érkezne.

Lengyelország piacvezető hitelintézete, a PKO Bank Polski felgyorsítja a magyarországi fióknyitás lehetőségének vizsgálatát a Tisza földcsuszamlásszerű győzelme után – írta meg a VG a Bloomberg információi alapján.

Mint a cikkben olvasható, a bank úgy véli, hogy Magyar Péter pártjának történelmi győzelme várhatóan elősegíti az EU-s finanszírozáshoz való hozzáférést. A lengyel bank vezérigazgatója, Szymon Midera úgy fogalmazott, remélik, hogy a választásokat követően kiszámíthatóbb szabályozási környezet alakul ki. A pénzintézet legnagyobb, 31,39 százalékos részvénypakettje a lengyel állam tulajdonában áll, és meg kívánja duplázni európai fiókhálózatát, hogy egyebek között Magyarországon is kiszolgálhassa legnagyobb ügyfeleit. Ezek között szerepel az LPP, a Modivo divatkereskedelmi vállalatok, a Grupa Maspex élelmiszergyártó, és az Asseco Poland szoftverfejlesztő.

A varsói tőzsdén jegyzett PKO jelenleg Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában működtet külföldi fiókokat, továbbá képviseleti irodákat nyitott Svédországban, Litvániában és Ausztriában. Megjegyzik, eddig a magyar piac nem szerepelt a terjeszkedési tervek között. Mindeközben közel 5 százalékkal drágultak hétfőn kora délutánig az OTP Bank részvényei, 43 310 forintos árszintre. Ez túlszárnyalja az árfolyam eddigi, idén februárban felállított 41 890 forintos történelmi csúcsát – teszik hozzá a cikkben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

„Magyarország konzervatív jelképét legyőzte a jobbközép ellenzék” – angolszász sajtóreakciók

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Brüsszel és Berlin után Bécs is üdvözölte Magyar Péter, illetve a Tisza Párt győzelmét

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
További olajtartalékokat szabadít fel szükség esetén a Nemzetközi Energiaügynökség

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

2026. április 13. 21:10
Februárban éves alapon csökkent az építőipar teljesítménye
2026. április 13. 15:02
Nem volt ügyvezető, nem fizettek, nem működtek együtt – az MNB lecsapott
