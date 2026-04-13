2026. április 13. hétfő Ida
Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Lengyel elnök: az eredmény a magyar nép szuverén döntése

Az országgyűlési választások eredménye a magyar nép szuverén döntése, az ezeréves magyar-lengyel barátságnak továbbra is fenn kell maradnia – hangsúlyozta hétfőn Karol Nawrocki lengyel elnök.

Az államfő a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió riporterének válaszolva kijelentette: a magyarok „megválasztották a miniszterelnöküket, akinek gratulálok választási győzelméhez”. Hozzátette: az ezeréves magyar-lengyel barátságnak továbbra is fenn kell maradnia, ez túlmutat a parlamenti választásokon. Aláhúzta: a választási eredmény „a magyar nép szuverén döntése”, és a lengyel elnöknek nem feladata a választások kommentálása.

Nawrocki hozzátette: elnökként Lengyelország érdekében együtt fog működni mindenkivel, akit más szabad nemzetek megválasztanak”.

Przemyslaw Czarnek volt tudomány- és oktatásügyi miniszter, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság kormányfőjelöltje a jövő évi parlamenti választásokra, sajtóértekezletén kijelentette: „Az egész magyar baloldal Magyar (Péterre) szavazott, és ez az ő dolguk”.

Kiemelve a választások demokratikus lebonyolítását, Czarnek megjegyezte: több médiumban alig két-három napja azt hallottuk, hogy a (Fidesz-KDNP kormánya) erőszakhoz folyamodik, és meghamisítja a választásokat. Közben az állítólagos diktátor, aki elvesztette a választásokat, két óra elteltével a nyilvánosság elé lépett, és gratulált riválisának – méltatta a lengyel politikus Orbán Viktort.

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

Lengyel elnök: az eredmény a magyar nép szuverén döntése

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
