Lengyel elnök: az eredmény a magyar nép szuverén döntése

Az államfő a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió riporterének válaszolva kijelentette: a magyarok „megválasztották a miniszterelnöküket, akinek gratulálok választási győzelméhez”. Hozzátette: az ezeréves magyar-lengyel barátságnak továbbra is fenn kell maradnia, ez túlmutat a parlamenti választásokon. Aláhúzta: a választási eredmény „a magyar nép szuverén döntése”, és a lengyel elnöknek nem feladata a választások kommentálása.

Nawrocki hozzátette: elnökként Lengyelország érdekében együtt fog működni mindenkivel, akit más szabad nemzetek megválasztanak”.

Przemyslaw Czarnek volt tudomány- és oktatásügyi miniszter, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság kormányfőjelöltje a jövő évi parlamenti választásokra, sajtóértekezletén kijelentette: „Az egész magyar baloldal Magyar (Péterre) szavazott, és ez az ő dolguk”.

Kiemelve a választások demokratikus lebonyolítását, Czarnek megjegyezte: több médiumban alig két-három napja azt hallottuk, hogy a (Fidesz-KDNP kormánya) erőszakhoz folyamodik, és meghamisítja a választásokat. Közben az állítólagos diktátor, aki elvesztette a választásokat, két óra elteltével a nyilvánosság elé lépett, és gratulált riválisának – méltatta a lengyel politikus Orbán Viktort.