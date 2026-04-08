Újabb lengyel állampolgárt tartóztattak le a pardubicei gyújtogatás ügyében

A 23 éves lengyel férfit a nyugat-lengyelországi Zielona Góra városában vette őrizetbe a lengyel nemzetbiztonsági ügynökség (ABW), majd pedig az ügyészség a pardubicei gyújtogatás elősegítésével gyanúsította meg őt – olvasható a bejegyzésben.

A varsói kerületi bíróság döntése alapján a gyanúsítottat három hónapos előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben folytatódik a nyomozás – írta Dobrzynski.

Lengyelországban az ügyben múlt csütörtökön már letartóztattak egy 23 éves nőt és egy 22 éves férfit.

Csehországban öt, Szlovákiában és Bulgáriában pedig egy-egy gyanúsított van előzetes letartóztatásban keddi adatok szerint.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport, a The Earthquake Faction jelentkezett. Közlésük szerint tettük összefügg Izrael gázai övezeti hadműveleteivel, és az állítólag Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni. A baloldali csoport nyilatkozatában azt vélelmezte, hogy a megtámadott holding együttműködik az izraeli Elbit Systems céggel. Az LPP Holding két évvel ezelőtt ugyan fontolóra vett egy ilyen együttműködést, most azonban cáfolta, hogy ez megvalósult volna.