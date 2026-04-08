2026. április 8. szerda Dénes
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Őrizetbe vett a cseh rendőrség három embert, akit a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében a múlt héten történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít.
Nyitókép: Getty Images / Jose Calsina

Újabb lengyel állampolgárt tartóztattak le a pardubicei gyújtogatás ügyében

Infostart / MTI

Immár a harmadik lengyel állampolgárt tartóztatták le Lengyelországban a csehországi Pardubicében működő LPP Holding hadiipari cégnél márciusban történt gyújtogatás ügyében – közölte Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője szerdán az X-en.

A 23 éves lengyel férfit a nyugat-lengyelországi Zielona Góra városában vette őrizetbe a lengyel nemzetbiztonsági ügynökség (ABW), majd pedig az ügyészség a pardubicei gyújtogatás elősegítésével gyanúsította meg őt – olvasható a bejegyzésben.

A varsói kerületi bíróság döntése alapján a gyanúsítottat három hónapos előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben folytatódik a nyomozás – írta Dobrzynski.

Lengyelországban az ügyben múlt csütörtökön már letartóztattak egy 23 éves nőt és egy 22 éves férfit.

Csehországban öt, Szlovákiában és Bulgáriában pedig egy-egy gyanúsított van előzetes letartóztatásban keddi adatok szerint.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport, a The Earthquake Faction jelentkezett. Közlésük szerint tettük összefügg Izrael gázai övezeti hadműveleteivel, és az állítólag Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni. A baloldali csoport nyilatkozatában azt vélelmezte, hogy a megtámadott holding együttműködik az izraeli Elbit Systems céggel. Az LPP Holding két évvel ezelőtt ugyan fontolóra vett egy ilyen együttműködést, most azonban cáfolta, hogy ez megvalósult volna.

Oeconomus: térségünkben hazánkkal van az Egyesült Államoknak a legjobb kapcsolata

Oeconomus: térségünkben hazánkkal van az Egyesült Államoknak a legjobb kapcsolata
J. D. Vance budapesti látogatásának nemcsak a diplomáciai kapcsolatok ápolása lehetett a célja, hanem a tavaly novemberben napirendre került gazdasági és energetikai együttműködések folytatása is – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője.
 

J. D. Vance-nek annyira tetszik Budapest, hogy marad még egy napot

J. D. Vance az MCC-n: botrány, amit az EU csinál Magyarországgal

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű, a 21 Kutatóközpont és a Medián friss adatai szerint a Tisza Párt választási győzelmének mértéke a kérdéses csupán, az emberek a kormányzással nem túlságosan elégedettek. A kutatók nem mind ugyanarra voltak kíváncsiak a telefonálás alkalmával.
 

Lendvai Ildikó: a baloldali jelöltek visszalépése a baloldal jövőjét és újraszerveződését szolgálná

Hiller Istvánnak esze ágában sincs visszalépni, sőt, a voksoláshoz is tanácsot ad

Dobrev Klára újabb fejleménnyel állt elő a kémügyben, a Tisza válaszolt

„Ne hagyjuk!” – felhívást tett közzé Orbán Viktor

Orbán Viktor: feltartóztathatatlan menetelésben vagyunk

VIDEÓ
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Nincs vége: Irán újabb támadást indított, ballisztikus rakéták vették célba Dubajt

Nincs vége: Irán újabb támadást indított, ballisztikus rakéták vették célba Dubajt

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma azt állítja: az iráni-amerikai tűzszünet kezdete óta összesen 17 iráni rakétát és 35 drónt lőttek le a légtérben.

Érzékeny veszteség érte Oroszországot a tengeren: titkos ukrán akció célozhatta az árnyékflottát

Érzékeny veszteség érte Oroszországot a tengeren: titkos ukrán akció célozhatta az árnyékflottát

Líbiai tisztségviselők nyilatkozataiból derült ki, hogy egy titkos ukrán egység támadást hajtott végre egy orosz tartályhajó ellen Líbia partjainál.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

