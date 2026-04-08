ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.2
usd:
322.19
bux:
0
2026. április 8. szerda Dénes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
használt autó autóvásárlás Row of cars in a car park.
Nyitókép: northlightimages/Getty Images

A pandémia óta nem pörgött így a használtautó-import – adatok, statisztikák

Infostart

Márciusban 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi mennyiséghez képest a DataHouse adatai szerint.

A márciusi kiugró adatban részben még megjelenhetnek a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések és szállítások is, ugyanakkor az első negyedév egésze is stabil növekedést mutat. A JóAutók.hu közleménye szerint a regisztrált 35 891 import személyautó hét százalékkal haladja meg az előző negyedév 33 562-es forgalmát, az előző év első három hónapjához képest (30 630 darab) pedig 17 százalékos a növekedés. A statisztikák negyedévről negyedévre folyamatosan bővülő piacról tanúskodnak.

„Egyértelmű, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. Tavaly júliusban a használtautó-behozatal havi szintje hosszú idő után lépte át újra a 11 ezres határt, októberben már a 12 ezres sáv felett is járt, most pedig meggyőző lendülettel ugrotta meg a 13 ezres mennyiséget is” – közölte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Forrás: JóAutók.hu/DataHouse
„A trend folytatódását vetíti előre, hogy az iráni konfliktus okozta kisebb megingások ellenére az euróhoz mért forintárfolyam továbbra is jóval kedvezőbb vásárlási lehetőségeket kínál a külföldi piacokon, mint egy-két évvel korábban” – tette hozzá Halász Bertalan.

Ha nem következik be törés a jelenlegi piaci folyamatokban, akkor a portál várakozása szerint éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén már 140 ezer feletti használt személyautó érkezhet az országba.

Márkasorrend: trónfosztás a második helyen

A DataHouse adatai szerint a behozott használt autók között az első negyedévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7 százalék). Fontos változás történt azonban a második helyen: hosszú felzárkózást követően a Ford (8,7 százalék) megelőzte az Opelt (8,5 százalék). Az Audi 6,3 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,9 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll.

Forrás: JóAutók.hu/DataHouse
A használtautó-import 35 891-es mennyisége 2026 első negyedévében 17,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 36 455-ös mennyiség 10,8 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 32 904-es darabszámot.

Kezdőlap    Gazdaság    A pandémia óta nem pörgött így a használtautó-import – adatok, statisztikák

statisztika

import

autóvásárlás

rendszám

eladás

használt autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont
Tudósítónktól

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont
Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító" támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Teltház fogadta J.D. Vance amerikai alelnököt – helyszíni beszámoló

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű

Itt nézheti vissza Orbán Viktor és J. D. Vance beszédét – budapesti nagygyűlés

VIDEÓ
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP választási kampányfőnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezérigazgatója szerint még a Hormuzi-szoros újranyitása esetén is hónapokba telhet, mire a kerozinellátás normalizálódik, mivel a közel-keleti finomítói kapacitásokat komoly károk érték.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya

A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 8. 06:19
Új magyar rekord: minden korábbinál több elektromos autó állt forgalomba márciusban
2026. április 8. 04:00
Újjászületik a Volga autómárka, itt a két új modell – képek
×
×