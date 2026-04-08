A pandémia óta nem pörgött így a használtautó-import – adatok, statisztikák

A márciusi kiugró adatban részben még megjelenhetnek a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések és szállítások is, ugyanakkor az első negyedév egésze is stabil növekedést mutat. A JóAutók.hu közleménye szerint a regisztrált 35 891 import személyautó hét százalékkal haladja meg az előző negyedév 33 562-es forgalmát, az előző év első három hónapjához képest (30 630 darab) pedig 17 százalékos a növekedés. A statisztikák negyedévről negyedévre folyamatosan bővülő piacról tanúskodnak.

„Egyértelmű, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. Tavaly júliusban a használtautó-behozatal havi szintje hosszú idő után lépte át újra a 11 ezres határt, októberben már a 12 ezres sáv felett is járt, most pedig meggyőző lendülettel ugrotta meg a 13 ezres mennyiséget is” – közölte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Forrás: JóAutók.hu/DataHouse

„A trend folytatódását vetíti előre, hogy az iráni konfliktus okozta kisebb megingások ellenére az euróhoz mért forintárfolyam továbbra is jóval kedvezőbb vásárlási lehetőségeket kínál a külföldi piacokon, mint egy-két évvel korábban” – tette hozzá Halász Bertalan.

Ha nem következik be törés a jelenlegi piaci folyamatokban, akkor a portál várakozása szerint éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén már 140 ezer feletti használt személyautó érkezhet az országba.

Márkasorrend: trónfosztás a második helyen

A DataHouse adatai szerint a behozott használt autók között az első negyedévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7 százalék). Fontos változás történt azonban a második helyen: hosszú felzárkózást követően a Ford (8,7 százalék) megelőzte az Opelt (8,5 százalék). Az Audi 6,3 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,9 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll.

A használtautó-import 35 891-es mennyisége 2026 első negyedévében 17,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 36 455-ös mennyiség 10,8 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 32 904-es darabszámot.