2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Egy nő melegszik a radiátornál.
Nyitókép: Getty Images/Tatiana Meteleva

Koczóh Levente András: a klímacélok elérése a lakosságnak és a gazdasági szereplőknek is feladata

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Magyarország fordulóponthoz érkezett a klímapolitikában, és az új kormány alatt dől el, hogy a zöld átállás nyertese lesz-e Magyarország – írja a Másfélfok. A Green Policy Center szakértői szerint a következő kormányzati ciklusban kell végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyek nélkül a 2030-as kibocsátáscsökkentési célok és a 2050-es klímasemlegesség elérhetetlenné válhatnak. A lakosság és a gazdasági szektor egyaránt fontos.

„Jó úton haladunk Magyarország 2030-as klímacélja felé, de még nem tartunk ott. A következő kormányzati ciklus akkor zárul majd, tehát ha ezt a célt el akarjuk érni, akkor most kell megtennünk az ehhez szükséges lépéseket, illetve a 2050-es klímasemlegességi cél megvalósításához is most kell pályára állítani az országot” – mondta az InfoRádióban Koczóh Levente András, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője.

A szakértő szerint a 2030-as cél eléréséhez valamilyen szinten minden ágazathoz hozzá kell nyúlni, mindenkinek hozzá kell járulnia a kibocsátás csökkentéséhez, de

a legfontosabb talán az épületek energetikai felújításának gyorsítása lenne a jelenlegi évi 1 százalékos ütemről évi 3 százalékosra.

Koczóh Levente András a közlekedésről is beszélt, kiemelve, hogy ösztönözni kellene az embereket a közösségi közlekedés használatára, illetve arra, hogy teherszállításhoz elsősorban a vasutat használják, a fennmaradó járműforgalmat pedig át kellene állítani fenntarthatóbb technológiákra. Úgy véli, a szemléletformálásban hatalmas potenciál rejlik.

Az otthoni energiafogyasztás tekintetében is a tudatosságot hangsúlyozta, mondván gyakorlati példák igazolják, hogy némi odafigyeléssel is 10-15 százalékos lehet az energiamegtakarítás.

A szakértő az áramhálózat fejlesztését is kiemelte, ami lehetővé tenné az energiatárolást, és így a megújuló forrásból származó energia nagyobb arányban történő használatát.

A Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője szerint a lakosságnak és a gazdasági szektornak egyaránt van teendője. Megjegyezte, a lakosság eddig valamivel kisebb figyelmet kapott, pedig egyébként a kibocsátások egy jelentős része onnan származik, és a fogyasztás révén a gazdasági szereplők viselkedését is képes befolyásolni.

Az energetikai korszerűsítést célzó pályázatokról elmondta, sokszor azok, akiknek erre a legnagyobb szüksége lenne, nem is hallanak ezekről a lehetőségekről, nem jogosultak, vagy nem tudják önállóan összeállítani a pályázati dokumentációt. Az ő esetükben célzottabb segítségre lenne szükség, valamint olyan szereplőkre – önkormányzatokra, civil szervezetekre –, akik kellő beágyazottsággal rendelkeznek és tudnak segíteni a rászorulóknak.

Továbbá a jövőbeli pályázati konstrukcióknál is érdemes lenne célzottan a legszegényebb rétegeket célzó támogatásokat összeállítani – jelentette ki a szakértő, ugyanis, mint mondta, sokszor ők élnek a legrosszabb állapotú ingatlanokban, amikben a legnagyobb energiamegtakarítást lehetne elérni. Mivel Magyarország a fosszilis energiahordozóit javarészt importból szerzi be, így ennek energiaszuverenitási és anyagi szempontból is nagy jelentősége lenne – szögezte le.

Kezdőlap    Gazdaság    Koczóh Levente András: a klímacélok elérése a lakosságnak és a gazdasági szereplőknek is feladata

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Történelmi pillanat: 56 éves rekord dőlt meg, sosem járt még ember ilyen messze a Földtől

Történelmi pillanat: 56 éves rekord dőlt meg, sosem járt még ember ilyen messze a Földtől

Az Artemis-2 küldetés négyfős legénysége magyar idős szerint hétfő este, a Hold megkerülését célzó küldetéssorán minden korábbinál nagyobb távolásra jutottak el a Földtől. Az Orion űrkapszula első emberes küldetésének keretében hamarosan elrepül majd a Hold túlsó oldala felett, ahová az Egyesült Államokb 2028-ra tervez leszállni majd.

Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút

Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút

A történész úgy véli, Oroszország a saját múltjának foglya, ami megakadályozza a társadalmi változásokat.

Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before - watch live

Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before - watch live

The four astronauts beat a previous record of 248,655 miles set in 1970, as they travel on a looping path around the far side of the Moon.

