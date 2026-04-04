Szijjártó Péter bejelentést tett április 15-ről

Szijjártó Péter hozzátette, ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió (EU) kitiltsa az orosz olajat Európából és megtiltsák a védett benzinár fenntartását.

A politikus úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, "Európában sajnos nem normális a helyzet". Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.

Elmondása szerint erről már nemcsak az EU "energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél", hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy "egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható". Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van - jegyezte meg.

Mint mondta, mindenki - még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott - tudhatja, hogy amiből kevés van, akkor annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, a helyzet még drámaibbá fordulhat, mégpedig három nappal a magyar parlamenti választás után. Nyomatékosította: tizenegy nap múlva,

április 15-éntervezi az Európai Bizottság, hogy előáll azzal a javaslatával, hogy akkor az orosz olajat teljes egészében örökre tiltsuk ki az Európai Unió egész területéről.

Úgy fogalmazott, hogy "nem elég, hogy energiahiány lesz Európában" az iráni és az ukrajnai háború miatt is, Brüsszel három nappar a magyar parlamenti választás után egy még nagyobb energiahiányt és energiaár-emelkedést okozó helyzetet akar előállítani.