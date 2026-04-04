2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában.

Szijjártó Péter bejelentést tett április 15-ről

Április 15-én Brüsszel ki fogja, ki akarja tiltani az orosz olajat a kontinensről, tehát gyakorlatilag már április közepétől ezer forintos lehet a benzinár Magyarországon, amely öngyilkos kezdeményezését egyedül mi állíthatjuk meg - mondta a külügyminiszter a Facebook-oldalán megjelent videóban.

Szijjártó Péter hozzátette, ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió (EU) kitiltsa az orosz olajat Európából és megtiltsák a védett benzinár fenntartását.

A politikus úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, "Európában sajnos nem normális a helyzet". Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.

Elmondása szerint erről már nemcsak az EU "energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél", hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy "egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható". Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van - jegyezte meg.

Mint mondta, mindenki - még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott - tudhatja, hogy amiből kevés van, akkor annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, a helyzet még drámaibbá fordulhat, mégpedig három nappal a magyar parlamenti választás után. Nyomatékosította: tizenegy nap múlva,

április 15-éntervezi az Európai Bizottság, hogy előáll azzal a javaslatával, hogy akkor az orosz olajat teljes egészében örökre tiltsuk ki az Európai Unió egész területéről.

Úgy fogalmazott, hogy "nem elég, hogy energiahiány lesz Európában" az iráni és az ukrajnai háború miatt is, Brüsszel három nappar a magyar parlamenti választás után egy még nagyobb energiahiányt és energiaár-emelkedést okozó helyzetet akar előállítani.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 17:48
Nyomkövető oldal indult 12 tonna csoki megtalálására
2026. április 5. 15:42
Bírósági ítélet: 40 millió forintot kap vissza a banktól egy devizahiteles család
