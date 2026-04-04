2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor követeléseket fogalmazott meg az Európai Unió számára

Azonnali válságintézkedéseket és az orosz energiahordozókat érintő korlátozások haladéktalan feloldását követeli az Európai Uniótól Orbán Viktor. A miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett az európai energiaválság súlyosbodása miatt.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Európában kritikus állapotok alakultak ki, az energiahiány és a drasztikus áremelkedés pedig közvetlen veszélyt jelent a kontinens gazdaságára. Orbán Viktor szerint a fenyegetést csak úgy lehet kivédeni, ha az EU minden lehetséges forrásból a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit.

„Azt követeljük, hogy Brüsszel haladéktalanul függessze fel az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: az uniós vezetésnek rá kell kényszerítenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására.

Orbán Viktor szerint el kell vetni azokat a terveket, amelyek az orosz energiáról való leválást és a „családok számára megfizethetetlen” brüsszeli energiapolitikára való átállást sürgetik.

A miniszterelnök üzenete egybecseng az európai energiaügyi biztos korábbi figyelmeztetésével, miszerint az EU-ban a válság elhúzódása miatt akár az üzemanyag-jegyrendszer bevezetése is szükségessé válhat - emlékeztet az mno.hu.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

