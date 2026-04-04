Orbán Viktor követeléseket fogalmazott meg az Európai Unió számára

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Európában kritikus állapotok alakultak ki, az energiahiány és a drasztikus áremelkedés pedig közvetlen veszélyt jelent a kontinens gazdaságára. Orbán Viktor szerint a fenyegetést csak úgy lehet kivédeni, ha az EU minden lehetséges forrásból a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit.

„Azt követeljük, hogy Brüsszel haladéktalanul függessze fel az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: az uniós vezetésnek rá kell kényszerítenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására.

Orbán Viktor szerint el kell vetni azokat a terveket, amelyek az orosz energiáról való leválást és a „családok számára megfizethetetlen” brüsszeli energiapolitikára való átállást sürgetik.

A miniszterelnök üzenete egybecseng az európai energiaügyi biztos korábbi figyelmeztetésével, miszerint az EU-ban a válság elhúzódása miatt akár az üzemanyag-jegyrendszer bevezetése is szükségessé válhat - emlékeztet az mno.hu.