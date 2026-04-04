Még könnyebben tudnak a koreaiak Magyarországra jönni

A Korean Air után az Asiana Airlines a második dél-koreai légitársaság, amely közvetlen összeköttetést létesít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel. Az új járatokat a legmodernebb, Airbus A350 típusú repülőgépekkel szolgálják ki - írja a a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.

A fejlesztés hátterében a két ország közötti dinamikusan növekvő gazdasági és turisztikai kapcsolatok állnak:

a Budapest és Szöul közötti járatok tavaly kiemelkedő, 90 százalék feletti kihasználtsággal üzemeltek, összesen 148 ezer utast szállítva.

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a repülőtér 2024-es állami tulajdonba vétele óta stratégiai cél a konnektivitás erősítése. A légikikötő 2025-ben rekordévet zárt 19,6 millió utassal és 420 ezer tonna áruforgalommal, a mostani járatindítás pedig tovább erősíti Magyarország „híd szerepét” a keleti és nyugati gazdasági szereplők között.

Dél-Korea jelenleg Magyarország negyedik legjelentősebb befektetője, a közvetlen külföldi tőkeállománya meghaladja a 9 milliárd dollárt. Az országban jelen lévő 259 dél-koreai vállalat mintegy 24 ezer embert foglalkoztat, a turisztikai forgalom pedig tavaly megközelítette a 300 ezer vendégéjszakát. A kormányzati tervek szerint a repülőtér kapacitásának további bővítése – köztük az új terminál és a vasúti kapcsolat kiépítése – biztosítja majd a jövőbeni növekedés infrastruktúráját.