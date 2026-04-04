2026. április 6. hétfő
Nyitókép: Baranyi Róbert/Budapest Airport

Még könnyebben tudnak a koreaiak Magyarországra jönni

Infostart

Az Asiana Airlines heti három közvetlen járatot indít Budapest és Szöul között, így a nyári menetrendi időszakban már naponta közlekednek repülőgépek a két főváros között. A bővítés a magyar és a dél-koreai légiügyi hatóságok közelmúltbeli megállapodásának köszönhető, amely lehetővé tette a heti járatszám megduplázását a két ország között.

A Korean Air után az Asiana Airlines a második dél-koreai légitársaság, amely közvetlen összeköttetést létesít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel. Az új járatokat a legmodernebb, Airbus A350 típusú repülőgépekkel szolgálják ki - írja a a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.

A fejlesztés hátterében a két ország közötti dinamikusan növekvő gazdasági és turisztikai kapcsolatok állnak:

a Budapest és Szöul közötti járatok tavaly kiemelkedő, 90 százalék feletti kihasználtsággal üzemeltek, összesen 148 ezer utast szállítva.

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a repülőtér 2024-es állami tulajdonba vétele óta stratégiai cél a konnektivitás erősítése. A légikikötő 2025-ben rekordévet zárt 19,6 millió utassal és 420 ezer tonna áruforgalommal, a mostani járatindítás pedig tovább erősíti Magyarország „híd szerepét” a keleti és nyugati gazdasági szereplők között.

Dél-Korea jelenleg Magyarország negyedik legjelentősebb befektetője, a közvetlen külföldi tőkeállománya meghaladja a 9 milliárd dollárt. Az országban jelen lévő 259 dél-koreai vállalat mintegy 24 ezer embert foglalkoztat, a turisztikai forgalom pedig tavaly megközelítette a 300 ezer vendégéjszakát. A kormányzati tervek szerint a repülőtér kapacitásának további bővítése – köztük az új terminál és a vasúti kapcsolat kiépítése – biztosítja majd a jövőbeni növekedés infrastruktúráját.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

