2026. március 31. kedd Árpád
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a minisztérium arlingtoni épületében tartott tartott sajtótájékoztatón 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás után három héttel.
Sajtóhírek szerint az amerikai védelmi miniszter nyerészkedni akart az iráni háborún, a Pentagon cáfol

Pete Hegseth az Irán elleni offenzíva egyik fő támogatója, így a kritikusok szerint összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel az, hogy a miniszter környezetében védelmi cégekbe irányuló befektetésről tárgyaltak. A befektetés végül nem valósult meg, mert az adott alap éppen nem volt elérhető a Morgan Stanley ügyfeleinek.

Az amerikai védelmi miniszter brókere az Irán ellen megindított amerikai–izraeli támadás előtti hetekben nagy összegű befektetést próbált elhelyezni vezető védelmi cégekben – állítja három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Financial Times.

A Telex összegzése szerint Pete Hegseth személyes befektetéseit a Morgan Stanley egyik brókere intézte, és ő kereste meg februárban a BlackRock nevű befektetési céget azzal, hogy több millió dollárt szeretne befektetni egy olyan védelmi cégeket tömörítő alapba, ami olyan vállalatokba fektet, mint a Lockheed Martin, a Northrop Grumman vagy a Palantir. Ez a megkeresés a beszámoló szerint akkor történt, amikor az amerikai kormányzat már az Irán elleni támadást tervezte.

A BlackRock szerint a 3,2 milliárd dolláros, IDEF nevű alap olyan cégekbe fektet, amelyek profitálhatnak a folyamatosan növekvő védelmi, biztonsági kiadásokból a feszült geopolitikai helyzet miatt.

A befektetés végül nem valósult meg, mert az adott alap akkor még nem volt elérhető a Morgan Stanley ügyfeleinek.

Az ügyet azért kapták fel, mert Pete Hegseth az Irán elleni offenzíva egyik fő támogatója, így a kritikusok szerint összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel az, hogy az amerikai védelmi miniszter környezetében védelmi cégekbe irányuló befektetésről tárgyaltak.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője ugyanakkor az X-en azt írta: „ez az állítás teljesen hamis. Sem Hegseth miniszter, sem képviselői nem keresték meg a BlackRockot ilyen ügyben”.

A BlackRock védelmi ipari ETF-jének egyébként nem tett jót a háború, ugyanis az alap értéke 13 százalékkal visszaesett az Irán elleni első támadás óta, a Financial Times cikkjében viszont megjegyzik, hogy hosszabb távon megtérülhetett volna a befektetés.

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Az esti órákban Irán elnöke kijelentette, hogy országa kész befejezni a háborút, amennyiben elegendő garanciát kap. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

