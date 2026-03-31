Sajtóhírek szerint az amerikai védelmi miniszter nyerészkedni akart az iráni háborún, a Pentagon cáfol

Az amerikai védelmi miniszter brókere az Irán ellen megindított amerikai–izraeli támadás előtti hetekben nagy összegű befektetést próbált elhelyezni vezető védelmi cégekben – állítja három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Financial Times.

A Telex összegzése szerint Pete Hegseth személyes befektetéseit a Morgan Stanley egyik brókere intézte, és ő kereste meg februárban a BlackRock nevű befektetési céget azzal, hogy több millió dollárt szeretne befektetni egy olyan védelmi cégeket tömörítő alapba, ami olyan vállalatokba fektet, mint a Lockheed Martin, a Northrop Grumman vagy a Palantir. Ez a megkeresés a beszámoló szerint akkor történt, amikor az amerikai kormányzat már az Irán elleni támadást tervezte.

A BlackRock szerint a 3,2 milliárd dolláros, IDEF nevű alap olyan cégekbe fektet, amelyek profitálhatnak a folyamatosan növekvő védelmi, biztonsági kiadásokból a feszült geopolitikai helyzet miatt.

A befektetés végül nem valósult meg, mert az adott alap akkor még nem volt elérhető a Morgan Stanley ügyfeleinek.

Az ügyet azért kapták fel, mert Pete Hegseth az Irán elleni offenzíva egyik fő támogatója, így a kritikusok szerint összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel az, hogy az amerikai védelmi miniszter környezetében védelmi cégekbe irányuló befektetésről tárgyaltak.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője ugyanakkor az X-en azt írta: „ez az állítás teljesen hamis. Sem Hegseth miniszter, sem képviselői nem keresték meg a BlackRockot ilyen ügyben”.

A BlackRock védelmi ipari ETF-jének egyébként nem tett jót a háború, ugyanis az alap értéke 13 százalékkal visszaesett az Irán elleni első támadás óta, a Financial Times cikkjében viszont megjegyzik, hogy hosszabb távon megtérülhetett volna a befektetés.