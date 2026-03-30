Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

Karbantartási munkálatok miatt a tervek szerint június 2. és 10. között nem lesz gázszállítás a magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonalon, a Török Áramlaton. Ebben az időszakban az útvonalon nem áll rendelkezésre technikai kapacitás – közölte a hálózat üzemeltetője.

Magyarország orosz földgázimportjának döntő többségét, mintegy 70 százalékát a Török Áramlaton keresztül kapja.

Hortay Olivér az InfoRádióban elmondta: a leállás nem okozhat fennakadást a magyarországi gázellátásban. Mint fogalmazott, minden gázvezeték esetében vannak kisebb karbantartási időszakok, illetve évente általában egyszer nagyobb leállás is szokott lenni. A Török Áramlat gázvezeték esetében június elején nyolc napig tartó kiesésre kell számítani a tervezett munkálatok miatt. A szakértő hozzátette: ebben semmi szokatlan nincs, a korábbi évekhez képest mindössze annyi a változás, hogy ezúttal előbb kezdődik meg a nyári nagy karbantartás.

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges munkálatokat, így

a nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni.

Hortay Olivér kiemelte, hogy Magyarország összeköttetése a szomszédos országokkal nagyon jó, gyakorlatilag Szlovénia kivételével minden szomszédunkkal megoldott. A határokon átnyúló vezetéket érintő beruházást azonban már a szlovénok is bejelentették, vagyis a következő években ez az útvonal-kiegészítés is megvalósul.

A szakértő megjegyezte: Magyarországnak van saját gázkitermelése is, ráadásul tavaly többéves rekordot döntött meg. Magyarország évente körülbelül 8,5 milliárd köbméternyi gázt fogyaszt, de mivel minden, szállítást érintő leállásról időben érkezik az értesítés, a piaci szereplőknek nem okoz semmilyen zavart vagy nehézséget.

Hortay Olivér arról is beszélt, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltotta az Ukrajnába irányuló földgázszállítást. Ami a technikai megvalósítást illeti, az érintett vállalat a harmadik negyedévtől nem ír ki tendereket a határkeresztező kapacitásokra, ami azt jelenti, hogy ha Ukrajna nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket, akkor a harmadik negyedév elejétől a vállalatok már nem szállítanak gázt Ukrajna irányába. Ezzel pedig a szakértő tájákoztatása szerint egyrészt megnő itthon a betárolható földgáz mennyisége, másrészt Ukrajnának jelentősen szűkülnek az importkapacitásai.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője emlékeztetett: 2025-ben Ukrajna gázimportjának 45 százaléka Magyarországon keresztül érkezett. Az ukránok tavaly körülbelül 19 milliárd köbméternyi gázt fogyasztottak, amely mennyiségből

6,5 milliárd köbméternyit hoztak be külföldről, és körülbelül 3 milliárd köbméternyi gáz érkezett Magyarországról.

Mint fogalmazott, sem magyar, sem ukrán oldalról nem lehet megjósolni, mekkora anyagi kiesést eredményezne ez a tilalom. Ha ez megvalósul, akkor Magyarország exportja nyilván csökkenni fog, ami értelemszerűen anyagilag is okoz valamekkora kiesést.

Ugyanakkor ha a szereplők betárolnák a gázt, és később exportálnák, akkor ez csak időbeli eltolódást jelentene.

Hortay Olivér elmondta: úgy tűnik, Ukrajna kénytelen lesz máshonnan gázt vásárolni. Ennek plusz költségei lennének, aminek a mértéke elsősorban attól függ, milyen lesz az árkörnyezet akkor, amikor Ukrajna vásárol majd. A szakértő hozzátette: a jelenlegi kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben nem lehet tudni, hogy nyáron az európai gáztőzsdéken milyen árakat határoznak meg.