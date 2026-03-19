Szerb katonák védik a Magyarországra tartó orosz gázvezetéket

A szerb köztársasági elnök, Aleksandar Vucsics döntése és a vezérkari főnök parancsa alapján a Szerb Hadsereg megerősített védelmet biztosít a Velika Plana-i kompresszorállomásnál – írja az RTS alapján az Index.

A 2021-ben épített kompresszorállomás nélkülözhetetlen az orosz gáz Törökországból Magyarország felé történő szállításához. Az objektum fokozott védelem alatt áll március óta.

Szárazföldi és légvédelmi erők egyaránt biztosítják a létesítményt

A Szerb Hadsereg 72. különleges műveleti dandárjának állományából Predrag Ljutics őrnagy elmondta, hogy a csapatok célja az esetleges fenyegetések mielőbbi felismerése és azok korai fázisban történő elhárítása. A katonák szoros együttműködésben dolgoznak Szerbia többi biztonsági szervével.

A légtérből érkező fenyegetések ellen a 250. rakétadandár HQ–17 AE rakétarendszere nyújt védelmet. Az üteg parancsnoka kiemelte, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a légitámadó eszközök – köztük kereskedelmi drónok, pilóta nélküli repülők, harci helikopterek és különböző rakétatípusok – alkalmazása.

A HQ–17 AE rendszer gyors reakcióidejével és kis radar-visszaverő felületű célpontok megsemmisítésére való képességével is kitűnik.

A dandár parancsnoka hozzátette, hogy az elmúlt három évben több szabotázsakciót hajtottak végre az orosz energiahordozókat szállító gázvezetékek ellen, köztük a Török Áramlat ellen is.

A 930 kilométer hosszú gázvezetéken tavaly Törökországból mintegy 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra. A vezeték négy szakaszon halad át Szerbián: Zajecarnál lép be az országba, és Horgosnál hagyja el azt.

Magyarország szintén kiemelt figyelmet fordít az energetikai infrastruktúra védelmére: a hadsereg 75 helyszínen biztosítja az energetikai létesítményeket az országban.

Nyitókép: Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére 2026. február 27-én.