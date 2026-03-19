2026. március 19. csütörtök
Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére 2026. február 27-én, pénteken.
Nyitókép: Facebook/Honvédelmi Minisztérium

Szerb katonák védik a Magyarországra tartó orosz gázvezetéket

Rakétarendszerek és különleges egységek őrzik azt a szerb kompresszorállomást, amelynek leállása azonnal megbénítaná Magyarország orosz gázellátását. Március óta háborús szintű védelmet kapott a zabari létesítmény.

A szerb köztársasági elnök, Aleksandar Vucsics döntése és a vezérkari főnök parancsa alapján a Szerb Hadsereg megerősített védelmet biztosít a Velika Plana-i kompresszorállomásnál – írja az RTS alapján az Index.

A 2021-ben épített kompresszorállomás nélkülözhetetlen az orosz gáz Törökországból Magyarország felé történő szállításához. Az objektum fokozott védelem alatt áll március óta.

Szárazföldi és légvédelmi erők egyaránt biztosítják a létesítményt

A Szerb Hadsereg 72. különleges műveleti dandárjának állományából Predrag Ljutics őrnagy elmondta, hogy a csapatok célja az esetleges fenyegetések mielőbbi felismerése és azok korai fázisban történő elhárítása. A katonák szoros együttműködésben dolgoznak Szerbia többi biztonsági szervével.

A légtérből érkező fenyegetések ellen a 250. rakétadandár HQ–17 AE rakétarendszere nyújt védelmet. Az üteg parancsnoka kiemelte, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a légitámadó eszközök – köztük kereskedelmi drónok, pilóta nélküli repülők, harci helikopterek és különböző rakétatípusok – alkalmazása.

A HQ–17 AE rendszer gyors reakcióidejével és kis radar-visszaverő felületű célpontok megsemmisítésére való képességével is kitűnik.

A dandár parancsnoka hozzátette, hogy az elmúlt három évben több szabotázsakciót hajtottak végre az orosz energiahordozókat szállító gázvezetékek ellen, köztük a Török Áramlat ellen is.

A 930 kilométer hosszú gázvezetéken tavaly Törökországból mintegy 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra. A vezeték négy szakaszon halad át Szerbián: Zajecarnál lép be az országba, és Horgosnál hagyja el azt.

Magyarország szintén kiemelt figyelmet fordít az energetikai infrastruktúra védelmére: a hadsereg 75 helyszínen biztosítja az energetikai létesítményeket az országban.

A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

Az amerikai hírszerzés szerint Észak-Korea devizabevételei a 2018-ban bevezetett átfogó szankciók óta nem látott szintre emelkedtek, elsősorban a kiberbűnözésnek és az Oroszországnak történő fegyverszállításoknak köszönhetően - írta a Bloomberg.

Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz-feldolgozó központjára, a Ras Laffan ipari komplexumra, súlyos károkat okozva.

The US "knew nothing" about an Israeli attack on the South Pars gas field, the US president says, but warns Tehran against further retaliation.

