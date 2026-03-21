Szijjártó Péter már tudja, hogy mikor indulnak újra az ukrán olajszállítások

A rendezvényen megszervezett rendkívüli "kormányinfó" keretében Szijjártó Péter Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre. Szijjártó Péter és Gulyás Gergely úgy ítélte meg, Ukrajna folyamatos támadás alatt fogja tartani földgázellátásunkat is.

„Ha a Török Áramlatot török területen támadás érné, az egy NATO-országot ért támadásnak tekinthető.”

– fejtette ki Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a Barátság vezetéket januárban ért támadás ellenére Magyarország stratégiai kőolajkészletének csaknem 80 százaléka érintetlen, az üzemanyagkészleteknek pedig több mint 95 százaléka megvan.

Szijjártó Péter egy felvetésre reagálva arról beszélt, hogy Európa az olcsó orosz olajról „

saját hülye ideológiai döntése miatt mondott le".

Azt is kijelentette, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást és utána egyből jönni fog az olaj a Barátság vezetéken.