2026. március 21. szombat Benedek
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (j2) a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én. Jobbra Bohár Dániel mûsorvezetõ.
Szijjártó Péter már tudja, hogy mikor indulnak újra az ukrán olajszállítások

Az ukránoknak a pénz sokkal hamarabb fog elfogyni, mint nekünk az olaj. Ezért miután megnyertük a választást, kénytelenek lesznek megindítani a Barátság vezetéket, és április 13-án este újra fog indulni a szállítás - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.

A rendezvényen megszervezett rendkívüli "kormányinfó" keretében Szijjártó Péter Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre. Szijjártó Péter és Gulyás Gergely úgy ítélte meg, Ukrajna folyamatos támadás alatt fogja tartani földgázellátásunkat is.

„Ha a Török Áramlatot török területen támadás érné, az egy NATO-országot ért támadásnak tekinthető.”

– fejtette ki Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a Barátság vezetéket januárban ért támadás ellenére Magyarország stratégiai kőolajkészletének csaknem 80 százaléka érintetlen, az üzemanyagkészleteknek pedig több mint 95 százaléka megvan.

Szijjártó Péter egy felvetésre reagálva arról beszélt, hogy Európa az olcsó orosz olajról „

saját hülye ideológiai döntése miatt mondott le".

Azt is kijelentette, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást és utána egyből jönni fog az olaj a Barátság vezetéken.

olaj

cpac

barátság kőolajvezeték

Völgyi Péter a korszakos kosárlabdasikerről: a vb-n kiderül, hogyan érhetünk el még többet

A női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint plusz motivációt jelentett a csapatnak az isztambuli világbajnoki selejtezőben, hogy nem sikerült kijutni a 2024-es párizsi olimpiára. A szakember az InfoRádióban arról is beszélt, hogy mindenképpen a vb-kijutás volt a cél, de előzetesen úgy gondolta, hogy két győzelem is elég lesz a bravúrhoz, ami 28 év után sikerült újból. Végül az olimpiai ezüstérmes japánokat, Argentínát és Törökországot is sikerült legyőzni.
Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Orbán Viktor még a CPAC előtt bejelentést tett

Andrej Babis visszafordult, de nem repülővel, hanem autóval

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Kiszivárgott hírszerzési jelentés: állítólag megrendezett merényletet javasoltak Orbán Viktor ellen az oroszok

Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) egy belső jelentésben azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy Orbán Viktor elleni merényletet a magyar választási kampány befolyásolása érdekében. Ez a The Washington Post által ismertetett, egy európai titkosszolgálat által is hitelesített dokumentumból derül ki - állítja a The Washington Post.

Elképesztő amatőr hibát vétenek a magyar sofőrök: szinte tálcán kínálják a lehetőséget a bűnözőknek

A legtöbb autót még mindig a bent hagyott kulccsal viszik el, Budapest pedig a lopások fő gócpontja a statisztikák szerint.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

Orbán Viktor még a CPAC előtt bejelentést tett
Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik
