2026. március 26. csütörtök Emánuel
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.

2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, ami miatt egyre fokozódó vita van Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között. A magyar és a szlovák kormány szerint Kijev politikai okok miatt nem indítja újra a szállításokat a januári orosz támadás óta már jó ideje működőképes vezetéken. Az ukránok a technikai helyreállítás elhúzódásával indokolják a kiesést.

Korábban, február közepén Magyarország és Szlovákia leállította a gázolajexportot Ukrajnába. Következő lépésként a szlovákok májusi kezdettel felfüggesztették az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-kisegítést. A magyar fél is kilátásba helyezte ezt.

Szerdán azonban végül másik intézkedés született, a kormányülés előtt bejelentett intézkedésre vonatkozó szabályok meg is jelentek a Magyar Közlönyben. Eszerint

  • a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják, és az így Magyarországon maradó gázmennyiséget itthon betárolják.
  • az intézkedés közvetlen válasz a magyar energiaellátást érintő ukrán lépésekre, különösen az olajszállítások akadályozására és a Török Áramlat infrastruktúráját érintő támadásokra – szól az indoklás.

A szabályozás technikailag azt írja elő, hogy a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon a harmadik negyedévben (július-szeptember). Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, ennek hiányában a fizikai szállítás jogilag és technikailag is lehetetlenné válik – emlékeztet a Portfolio.

A gázszállítások így leghamarabb nyár közepén szűnhetnek meg. Ha a rendeletet addig nem vonják vissza és életbe lép, akkor a betárolási szezon közepén komoly fejtörést okozhat

az ukrán kereskedőknek és rendszerüzemeltetőknek.

A csomag előírja további 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolását. Ez jelentős mennyiségnek számít: a magyar éves földgázfogyasztás 8–9 milliárd köbméter körül alakul, így az előírt többlet

nagyjából ennek tizedét teszi ki.

A teljes hazai tárolói kapacitás (mintegy 6,3 milliárd köbméter) arányában is jelentős, több mint 10 százalékos többletmennyiséget jelent – jegyzi meg a gazdasági lap.

Szerepel a rendeletben az is, hogy mely szolgáltatónak mennyit kell ebből betárolnia:

  • 400 millió köbméter – MVM (az egyetemes szolgáltató)
  • 200 millió köbméter – FGSZ (a szállítási rendszerüzemeltető)
  • 100 millió köbméter – MSZKSZ (Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség)
  • 100 millió köbméter – versenypiaci kereskedők

A kormány azt is meghatározta, hogy meddig és mekkora mennyiséget kell betárolni, felkészülve a következő téli fűtési szezonra.

A Portfolio kiszámolta, hogy mindez jelentős anyagi terhet ró a szolgáltatókra: mai árakon számolva (TTF) a 800 millió köbméter költsége összesen mintegy 420 millió euró, azaz körülbelül 165 milliárd forint lehet.

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

A G7-csoport pénzügyminiszterei, jegybankelnökei és energiaügyi miniszterei a jövő heti találkozójukon a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyalnak – jelentette be Serge Papin francia kereskedelmi miniszter.

A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.

The president says if Iran admits to talks "they'll be killed by their own people". Meanwhile, attacks on Iran and Lebanon continue, while two people are killed by debris in Abu Dhabi.

