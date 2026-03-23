Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy soha nem történt ekkora és ilyen súlyos beavatkozás a magyar parlamenti választásba, mint most.

„Döntés van a Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen arról, hogy Magyarországon kormányváltást kell elérni. A Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyén eldöntötték, hogy a Tisza Pártot kell kormányra juttatni” – mondta.

Majd leszögezte, hogy nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés az április 12-i szavazás eredménye.

Mert pontosan tudja mindenki, ha mi maradunk kormányon, Magyarország nem megy a háborúba, a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába, és az ukránok nem jönnek az Európai Unióba – jegyezte meg.

Az ukránok nemzeti érdeke pont ellentétes. Ők azt akarják, hogy Magyarországot bele tudják húzni a háborúba, a magyar emberek pénzét el tudják vinni Ukrajnába, és ők pedig be tudjanak jönni az Európai Unióba – folytatta.

„Két kibékíthetetlen, egymással szemben álló érdek, és innen érthető meg ez az óriási beavatkozás, ami most zajlik” – fűzte hozzá, rámutatva, hogy ezen beavatkozások egy része a nyilvánosság számára kevésbé látható, egy más része jól látható, egy harmadik része pedig nemrég láthatóvá vált.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a nyilvánosság számára nem látható beavatkozásokkal szemben a magyar hatóságok is a nyilvánosság számára kevésbé látható eszközökkel védekeznek.

A nyilvánosság számára látható eszköz például az olajblokád. Tehát az egy hatalmas színház, ne üljenek fel neki, amikor von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, aztán Zelenszkij levelet ír von der Leyennek, hát ne hülyéskedjünk már, minden nap beszélnek egymással, és játsszák a színházat, hogy ők levelezgetnek egymással – fogalmazott.

„Ugye nem az történt, hogy az ukránok léptek valamit saját kútfőből, aztán most az Európai Bizottság valahogy próbál ott bűvészkedni benne. Leültek együtt, és eldöntötték, hogy Magyarországgal szemben olajblokádot kell létrehozni, mert ha van olajblokád, akkor lehet ellátási válság, akkor lehetnek hosszú sorok a benzinkutakon, akkor lehet ezer forintos benzinár, és ez az álmoskönyvek szerint a legritkább esetben szokott kedvezni a kormányzó pártoknak, ellentétben az ellenzéknek” – vélekedett.

Azonban a szavai szerint a magyar kormány felkészült az ilyen helyzetekre is, feltöltötték a tartalékokat, a tengeri szállításokat megrendelték, megállapodták Szlovákiával és Szerbiával.

A miniszter kiemelte, hogy Ukrajna ezután drónok tucatjaival kezdte támadni a hazánk földgázellátását biztosító Török Áramlat vezetéket Oroszországban.

„Aztán ahogy látták, ez sem megy. Halálosan megfenyegették a miniszterelnököt. Aztán utána halálosan megfenyegették Zelenszkij csahosai a miniszterelnök gyerekeit és kiskorú unokáit. Közben az is kiderült, hogy egy magyar újságíró közreműködésével külföldi titkosszolgálatok hallgatják le a külügyminisztert, vagyis engem” – sorolta.

Ez óriási botrány. Ez egy óriási támadás az ország szuverenitásával szemben. A helyzet viszont az, hogy bármilyen titkosszolgálati akció zajlik, bármilyen lehallgatás zajlik, bárkit fenyegetnek halálosan, bárhogy próbálják az energiaellátásunkat ellehetetleníteni, mi nem törünk meg, és a magyar nemzeti érdek mellett kiállunk és fenntartjuk a szuverén nemzeti kormányzást – jelentette ki.

„Akárhogy nyomnak minket, akárhogy támadnak minket, akárhogy hallgatnak le minket, akármilyen titkosszolgálati akciót csinálnak, mi nem megyünk háborúba, a pénzünket se adjuk az ukránoknak, és nem engedjük, hogy az Európai Unióba az ukránok belépjenek” – összegzett.