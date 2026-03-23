2026. március 23. hétfő Emőke
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a kormányülés után a Karmelita kolostorban 2026. február 18-án. Leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé, és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kõolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába  jelentette be a miniszter.
Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

ELŐZMÉNYEK

A kormány a titkosszolgálati akciók, lehallgatások, fenyegetések és más befolyásolási kísérletek ellenére sem fog megtörni, és nem adja fel a nemzeti érdek képviseletét, az ország szuverenitását – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Zalaegerszegen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy soha nem történt ekkora és ilyen súlyos beavatkozás a magyar parlamenti választásba, mint most.

„Döntés van a Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen arról, hogy Magyarországon kormányváltást kell elérni. A Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyén eldöntötték, hogy a Tisza Pártot kell kormányra juttatni” – mondta.

Majd leszögezte, hogy nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés az április 12-i szavazás eredménye.

Mert pontosan tudja mindenki, ha mi maradunk kormányon, Magyarország nem megy a háborúba, a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába, és az ukránok nem jönnek az Európai Unióba – jegyezte meg.

Az ukránok nemzeti érdeke pont ellentétes. Ők azt akarják, hogy Magyarországot bele tudják húzni a háborúba, a magyar emberek pénzét el tudják vinni Ukrajnába, és ők pedig be tudjanak jönni az Európai Unióba – folytatta.

„Két kibékíthetetlen, egymással szemben álló érdek, és innen érthető meg ez az óriási beavatkozás, ami most zajlik” – fűzte hozzá, rámutatva, hogy ezen beavatkozások egy része a nyilvánosság számára kevésbé látható, egy más része jól látható, egy harmadik része pedig nemrég láthatóvá vált.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a nyilvánosság számára nem látható beavatkozásokkal szemben a magyar hatóságok is a nyilvánosság számára kevésbé látható eszközökkel védekeznek.

A nyilvánosság számára látható eszköz például az olajblokád. Tehát az egy hatalmas színház, ne üljenek fel neki, amikor von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, aztán Zelenszkij levelet ír von der Leyennek, hát ne hülyéskedjünk már, minden nap beszélnek egymással, és játsszák a színházat, hogy ők levelezgetnek egymással – fogalmazott.

„Ugye nem az történt, hogy az ukránok léptek valamit saját kútfőből, aztán most az Európai Bizottság valahogy próbál ott bűvészkedni benne. Leültek együtt, és eldöntötték, hogy Magyarországgal szemben olajblokádot kell létrehozni, mert ha van olajblokád, akkor lehet ellátási válság, akkor lehetnek hosszú sorok a benzinkutakon, akkor lehet ezer forintos benzinár, és ez az álmoskönyvek szerint a legritkább esetben szokott kedvezni a kormányzó pártoknak, ellentétben az ellenzéknek” – vélekedett.

Azonban a szavai szerint a magyar kormány felkészült az ilyen helyzetekre is, feltöltötték a tartalékokat, a tengeri szállításokat megrendelték, megállapodták Szlovákiával és Szerbiával.

A miniszter kiemelte, hogy Ukrajna ezután drónok tucatjaival kezdte támadni a hazánk földgázellátását biztosító Török Áramlat vezetéket Oroszországban.

„Aztán ahogy látták, ez sem megy. Halálosan megfenyegették a miniszterelnököt. Aztán utána halálosan megfenyegették Zelenszkij csahosai a miniszterelnök gyerekeit és kiskorú unokáit. Közben az is kiderült, hogy egy magyar újságíró közreműködésével külföldi titkosszolgálatok hallgatják le a külügyminisztert, vagyis engem” – sorolta.

Ez óriási botrány. Ez egy óriási támadás az ország szuverenitásával szemben. A helyzet viszont az, hogy bármilyen titkosszolgálati akció zajlik, bármilyen lehallgatás zajlik, bárkit fenyegetnek halálosan, bárhogy próbálják az energiaellátásunkat ellehetetleníteni, mi nem törünk meg, és a magyar nemzeti érdek mellett kiállunk és fenntartjuk a szuverén nemzeti kormányzást – jelentette ki.

„Akárhogy nyomnak minket, akárhogy támadnak minket, akárhogy hallgatnak le minket, akármilyen titkosszolgálati akciót csinálnak, mi nem megyünk háborúba, a pénzünket se adjuk az ukránoknak, és nem engedjük, hogy az Európai Unióba az ukránok belépjenek” – összegzett.

ukrajna

európai unió

szijjártó péter

választás 2026

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosítják támogatásukról Orbán Viktort

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosítják támogatásukról Orbán Viktort
Budapesten, a Millenárison tartják első nagygyűlésüket a Patrióták európai politikusai. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre, amelyen Orbán Viktor is felszólal.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja

Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja

Horvátország újabb gazdaságvédelmi csomagot jelentett be az energiaárak emelkedése miatt: a kormány az üzemanyag- és földgázárakra, valamint több ágazatra kiterjedő intézkedésekkel igyekszik tompítani a közel-keleti válság hatásait, jelentette a Croatia Week. A friss rendelkezések alapján új, az eddiginél magasabb hatósági árak fognak életbe lépni a benzin és a gázolaj árában is.

Különös dolgot tesznek a fákkal egy magyar erdőben: zseniális módszerrel mentik az állatokat

Különös dolgot tesznek a fákkal egy magyar erdőben: zseniális módszerrel mentik az állatokat

A Mecsekben egy nemzetközi szinten is elfogadott, korszerű ökológiai hálózat, az úgynevezett erdei lépőkövek rendszere segíti a fajok vándorlását és a biodiverzitás megőrzését.

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

Trump says if the five-day postponement of strikes goes well "we're going to end up settling this - otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out".

