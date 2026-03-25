2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Underwater oil pipelines on ocean floor.
Moszkva nagyon aggódik a fekete-tengeri gázvezeték miatt

Infostart / MTI

Oroszország továbbra is tájékoztatni fogja Törökországot a fekete-tengeri gázvezetékek infrastruktúráját fenyegető veszélyekről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára

„Többször is részletes tájékoztatást nyújtottunk a török félnek. Ezt továbbra is meg fogjuk tenni" – mondta. Peszkov szerint Ankara hatást gyakorolhat Kijevre annak érdekében, hogy elriassza a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezeték elleni „meggondolatlan cselekedetektől".

Elmondta, hogy Oroszország kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezés ügyében, és tájékoztatást kap a folyamat alakulásáról. Ismételten üdvözölte Washingtonnak a tárgyalásos megoldás érdekében tett erőfeszítéseit. Kijelentette, hogy Moszkva továbbra is kész a tárgyalásokra, leszögezve, hogy

a rendezésnek figyelembe kell vennie Oroszország érdekeit.

A közel-keleti helyzetről nyilatkozva azt mondta, Oroszország nem tudja, mennyire hitelesek azok a hírek, amelyek szerint az Egyesült Államok kidolgozott egy rendezési tervet, ilyenről nem kapott tájékoztatást iráni „barátaitól". Arra figyelmeztetett, hogy a helyzettel kapcsolatban közölt értesülések oroszlánrésze nem felel meg a valóságnak.

Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy hamarosan orosz parlamenti küldöttség utazhat az Egyesült Államokba, azt hangoztatta, hogy Kreml üdvözli az orosz-amerikai párbeszéd bármilyen formában, bármely területen való újraindítását. Peszkov arra reagált, hogy a Vedomosztyi című lap azt írta:

hamarosan többpárti orosz alsóházi küldöttség látogathat el Washingtonba,

élén Vjacseszlav Nyikonovval, a külügyi bizottság alelnökével. A látogatás lehetőségét a TASZSZ hírügynökség is felvetette.

