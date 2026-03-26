ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.86
usd:
335.58
bux:
123364.43
2026. március 26. csütörtök Emánuel
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Légi Felvétel Budapestről, középen a budai várral.
Nyitókép: Unsplash

KSH: februárban nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is

Infostart / MTI

2026 februárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2026. január-februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Februárban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégéjszakáké 4,3 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,0 százalékkal bővült 2025 februárjához képest.

Az 509 ezer belföldi vendég 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 86 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,9 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,2 százalékkal meghaladta a 2025. februárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (27 százalékkal), leginkább pedig a Sopron-Fertő térségben csökkent (13 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 3,6 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma – derül ki a jelentésből.

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,1 százalékkal nőtt 2025 februárjához képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 559 ezer külföldi vendég közel 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 390 ezer vendéget és 971 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 1,4 százalékkal elmaradt a 2025. februáritól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (15 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (7,7 százalékkal). Budapesten 6,3, a Balatonnál 4,2 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma – közölte a KSH.

A jelentés szerint 18 035 turisztikai szálláshely, ezen belül 2058 kereskedelmi, illetve 15 977 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 914 szálloda és 846 panzió volt nyitva február egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 61,8 milliárd forint volt, folyó áron 3,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,7 százalékkal többet, közel 2,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január-februárban a turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos időszakához képest 4,9 százalékkal több, összesen 2,1 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal több (1,0 millió, illetve 1,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken – jelentette a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    KSH: februárban nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is

turizmus

ksh

szállás

vendéglátás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

VIDEÓ
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Pál István Szalonna
Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

A G7-csoport pénzügyminiszterei, jegybankelnökei és energiaügyi miniszterei a jövő heti találkozójukon a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyalnak – jelentette be Serge Papin francia kereskedelmi miniszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?

Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?

A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

The president says if Iran admits to talks "they'll be killed by their own people". Meanwhile, attacks on Iran and Lebanon continue, while two people are killed by debris in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 09:45
Több négyzetkilométeres gigagyárat épített Kínában a BASF
2026. március 26. 07:20
Egyre aktívabbak külföldön a legnagyobb magyar vállalatok
×
×