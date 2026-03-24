ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.51
usd:
336.28
bux:
121796.34
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Kereskedelmi hajókat ért támadás a Hormuzi–szorosban
Nyitókép: X / Visegrad 24

Oeconomus: ezért stabilabb a vezetékes kőolajellátás

Infostart

A tengeri úton érkező szállítmányoknak egy sor veszélyes, konfliktusos zónán kell áthaladniuk – írják elemzésükben.

Az iráni háború miatt a tengeri kereskedelem egyik legfontosabb fojtópontján, a Hormuzi-szorosban lehetetlenült el az átjutás, így a kőolaj világpiaci ára 40-60 százalékkal emelkedett. A magyar kormány évekkel korábban felismerte azt, amire az uniós vezetőknek most kell rádöbbennie: Oroszország nem csak olcsóbb, de stabilabb ellátást is biztosít – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében.

Mint a szerző, Horváth Sebestyén írja, stratégiai hibának bizonyult Európa részéről, hogy áttértek a vezetéken érkező orosz energiahordozókhoz képest bizonytalanabb és drágább szállítási költségű közel-keleti energiahordozókra.

A jövőben azok az országok, amelyek fő energiaellátó régiójukkal közvetlen vezetékes kapcsolattal rendelkeznek, fel fognak értékelődni, mivel olcsón és stabilan hozzá tudnak jutni az energiahordozókhoz.

A magyar kormány a régió több országával együtt többször is felhívta az uniós vezetők figyelmét arra, hogy az orosz energiahordozók ideológiaalapú kizárása nem szolgálja a kereskedelmi diverzifikációt.

Közel három hete tartja lezárva Irán a partjai és Omán között fekvő Hormuzi-szorost – emelik ki az elemzésben. A legszűkebb szakaszán alig több mint 30 kilométer széles szoroson szállították a napi globális kőolajfogyasztás ötödét, több mint 20 millió hordót.

Mint írják, Irán katonai eszközei nagyrészt megrongálódtak, illetve megsemmisültek, ugyanakkor megkezdte a szoros elaknásítását. Szorosan jogi értelemben véve nem zárták le eddig a szorost, valamint Irán nem bír elegendő katonai erővel minden áthaladó hajó megsemmisítéséhez.

Ugyanakkor kevés tanker kísérli meg az átkelést a helyzetüket sugárzó jeladó kikapcsolása mellett

– olvasható az elemzésben. Így a háború előtti szinthez képest mintegy 90 százalékkal csökkent az ott naponta áthaladó kőolaj mennyisége.

Az alternatív útvonalak drágábbak, időigényesebbek és kapacitásuk sem elegendő. Szaúd-Arábia a Kelet-Nyugat kőolajvezetéken keresztül képes az Arab-öbölből a Vörös-tengerre szállítani napi 5 millió hordó kőolajat. A régió negyedik legnagyobb kőolajtermelő országa, az Egyesült Arab Emírségek pedig napi 1,5 millió hordónyi kőolajat tud szállítani az omán-öböli Fudzsejra kikötőbe befutó kőolajvezetékével. Irak pedig a Törökországon keresztülhaladó vezetékkel tudja megkerülni a blokádot – olvasható az elemzésben.

A cseppfolyósított földgáz esetén viszont nem létezik helyettesítő útvonal. A világ második legnagyobb exportőrének, Katarnak földgáz-szállítmányait „nem lehet kiszabadítani” az Arab-öbölből. A Hormuzi-szoros lezárása rávilágított, hogy az energiahordozók tengeri szállítása nem biztonságosabb a vezetékes transzportnál. A tankerhajóknak a közlekedés során számos fojtóponton kell áthaladniuk, illetve a kihajózást követően bármikor úticélt változtathatnak – teszik hozzá.

Mint az elemzésben olvasható, az átjárók többsége konfliktusos zónákon halad keresztül:

  • a Báb el-Mandeb szorost a 2023. október 7-i palesztin terrortámadást követően kezdték támadni jemeni húszi lázadók; a szoroson a globális kőolajfogyasztás 4 százaléka halad keresztül
  • a Szuezi-csatorna alig 300-350 méter széles, így egy hajó keresztbefordulása is elzárhatja (mint az Evergreen 2021 márciusában); ezen halad át a Közel-Keletről Európába érkező energiahordozó-szállítmányok többsége, a globális kőolajfogyasztás 4,7 százaléka – hasonló a Panama-csatornán is előfordulhat
  • a Fekete-tengeren mintegy 400-500 tengeri aknát telepítettek az orosz-ukrán háború miatt, az aknák pedig átvándorolhatnak a Boszporusz és a Dardanellák átjárókra is; utóbbiak a globális kőolajfogyasztás 3,5 százalékát képviselik

A Közel-Keletről Európába érkező energiahordozók alternatív útvonala Afrikát megkerülve a Jóreménység fokán át vezet. Ez 21 ezer kilométer, és 3-4 hétnyi időbe telik, miközben a Szuezi-csatornán át vezető útvonal hossza 12 ezer kilométer, és két hét alatt teljesíthető. Az elmúlt két és fél évben a teherhajók számottevő része az Afrikát megkerülő, hosszabb és költségesebb útvonalat választotta – teszik hozzá.

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: ezért stabilabb a vezetékes kőolajellátás

kőolaj

vezeték

hormuzi-szoros

horváth sebestyén

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség
Az Európai Unió által preferált amerikai LNG használata csupán egy függőség lecserélése egy másik függőségre – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs szerint a valódi diverzifikáció az, ha országhatárokon belül színesítjük az energiamixet. A napelemek, atomenergia, többfelől érkező gáz és olaj jó példa erre.
Pásztor Szabolcs a Hormuzi-szoros lezárásáról: a kitermelés újraindítása nagyon költséges és időigényes lesz
A kőolajnak rendkívül integrált piaca van, ha bármi történik az egyik szeletében vagy valamelyik részpiacán, azt mindenki megérzi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő beszélt arról is, hogy az olaj esetében összetettebb technológiai kérdések vannak, szemben például a gázzal, melyet adott esetben átmenetileg „el lehet fáklyázni”. Mint fogalmazott, a kőolaj kitermelését nem ilyen egyszerű leállítani, nagyon bonyolult az újraindítás is, sőt vannak olyan kutak, amelyeknél szinte lehetetlen mindez.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés

Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés

A forint piacán továbbra is a háborús hírek dominálnak – Donald Trump amerikai elnök kijelentéseire az egész piac egy napon belül teljes hátraarcot tud venni, ahogyan azt tegnap is láthattuk. A Közel-Keletről érkező hírek mellett ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésére figyelnek a befektetők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, ekkor indul újra a legendás Heti Hetes: ők már biztosan beülnek a műsorba

Új formában tér vissza a Heti Hetes, több ismert szereplővel. A műsorban feltűnik Majka, Hajós András és Nagy Ádám is - írta közleményében az RTL Klub.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100

Strikes between Iran and Israel have continued overnight, with pictures showing damage to buildings and cars in Tel Aviv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 10:28
Több milliárd dollárért indulhat perhullám a Covid alatt kiszabott bírságok miatt
2026. március 24. 07:40
Oeco-index: Magyarország több régiós versenytársat megelőzve továbbra is a fejlett országok között van
×
×