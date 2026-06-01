„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter napirend előtti felszólalását 35 perces dajkamesének nevezte a parlamentben hétfőn Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, aki jelezte, nem hozták haza az uniós pénzeket, mindössze egy politikai megállapodás köttetett, aminek még van egy sor feltétele. Üdvözölte, hogy irtani fogják a korrupciót, ennek azonban érvényesülnie kell például a vakcinaügyben érintett Ursula von der Leyen EB-elnök esetében is. Jelezte, a migrációs paktumot el kell fogadnia Magyarországnak, érdekli, miként kívánja majd a Tisza-kormány ezt végrehajtani. Sulyok Tamás hallgatásával kapcsolatban is szólt: szerinte is helytelen, hogy nem szólt bizonyos helyzetekben, de Göncz Árpád kegyelmet adott egy olyan embernek, aki megerőszakolt egy 9 éves kislányt, és Sólyom László is néma maradt 2006-ban, amikor csontokat törtetk az utcán a rendőrök; a kormányoknak így sem volt jogosultságuk lemondatni az államfőt, ilyet csak Afrikában vagy banánköztársaságokban lehet megtenni. Hangsúlyozta, a fideszes, rossz választási rendszer miatt ül 141 tiszás a parlamentben, de a többség nem szavazott a kormányra.

Rétvári Bence (KDNP) azt mondta: Magyar Péter „kifelejtette” a beszédéből a migrációs paktumot, pedig szerinte Ursula von Leyen egyértelművé tette, hogy kötelező lesz végrehajtani. Ezután arról beszélt: miért fél a Tisza és Magyar Péter Orbán Viktortól? Miért kell akkor eltávolítani minden közjogi méltóságot? Miért nem tölthetik ki a mandátumukat, mint korábban? Hogy lesz így stabil a közjogi rendszer? Ilyenre Magyarországon nem volt példa a negyvenes évek óta, hogy valaki egyszerre az összes közjogi tisztségviselőnek nekiugorjon, és fenyegetéssel, alkotmányváltoztatással elküldje őket. Rétvári szerint nem a miniszterelnöknek van köztársasági elnöke, nem a miniszterelnöknek, nem lehet kétségbevonni, hogy a közjogi méltóságok demokratikusan lettek megválasztva, ezért Magyar Péter most túl messzire megy. Rétvári szerint nincs olyan jogi és erkölcsi indok, ami alapján támadni lehetne az elnököt, jogállamot nem lehet a jogállam tiprásával létrehozni, nem lehet erőszakkal eltávolítani embereket, mert az a diktatúra, mint 1948-ban. Kit tisztel Ön, miniszterelnök úr, ha a közjogi méltóságokat nem tiszteli? – kérdezte Rétvári Bence, hozzátéve, így a következő ciklus végén hogy lehet tisztelni a közjogi méltóságokat, akkor lejár a mandátumuk Magyar Péter szerint? Rétvári szerint Magyar Péter alkotmányos válság felé sodorja az országot.

Gulyás Gergely (Fidesz) következett. Azzal kezdte: jó dolog kevesebbet költeni kommunikációra, és jó dolog lenne végre elkezdeni a kormányzást. Ezután a Fidesz kormányzásának eredményeit idézte: az egymillió plusz munkahelyet, az erős forintot, a szerinte stabil költségvetést. Hozzátette: örülünk minden uniós forrásnak, ami bejön, ez jár nekünk. Szerinte eddig politikai bunkósbotként használta Brüsszel a pénzeket, kettős mérce van, és a jogállamiság mércéjét nem igazságosan használták. Mint mondta: Brüsszel politikai okból nem kapta meg ezeket a pénzeket, és ebben Gulyás 2024-ből Magyar Pétert idézte. Gulyás szerint az Orbán-kormány küzdötte ki azokat a kereteket, amiket most kapunk, de ppolitikai okokból visszatartották, hogy segítsék az Orbán-kormány ellenzékét.