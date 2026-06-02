2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Nyitókép: Facebook/Renge Zsolt

Új elnök és új célok a budapesti Fidesznél

Infostart

Szentkirályi Alexandra parlamenti képviselő lett, ezért kellett új elnököt választani. Megtartották az első elnökségi ülést.

Szatmáry Kristófot választották a Fidesz budapesti elnökének Szentkirályi Alexandra helyére, alelnöknek pedig Renge Zsoltot, Szepesfalvy Annát, Gyepes Ádámot és Lehoczki Ádámot választotta a Fidesz budapesti választmánya.

Renge Zsolt hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: hétfőn megtartották az első elnökségi ülést. Azon fognak dolgozni, hogy közösségüket egyben tartsák, megerősítsék és új lendületet adjanak neki. Fontos feladatuknak tekintik, hogy szervezetüket értékeikhez, hagyományaikhoz és politikai meggyőződésükhöz hűen újítsák meg, miközben nyitottak maradjanak azokra a változásokra, amelyekre a budapestiek és saját közösségük részéről is igény mutatkozik – tette hozzá.

Kiemelt céljuknak nevezte, hogy

visszaszerezzék azok támogatását és bizalmát, akik az elmúlt években úgy érezték, nem kaptak kellő figyelmet, észrevételeiket, kritikáikat és javaslataikat nem hallgatták meg.

„Meggyőződésünk, hogy egy erős politikai közösség csak akkor lehet sikeres, ha képes párbeszédet folytatni saját támogatóival, tanulni a hibáiból, és folyamatosan megújulni” – fogalmazott a politikus.

Közölte, azon dolgoznak majd, hogy a jobboldal Budapesten ismét erős, egységes, cselekvőképes és széles társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai közösség legyen, amely hitelesen képviseli választóit, és valódi alternatívát kínál a főváros jövőjéről szóló vitákban.

Tisza-kormány: újabb külföldi útra indul Magyar Péter, órákon belül fogadja a német kancellár

Lendületesen indítja ezt a hetet is a miniszterelnök: Magyar Péter hétfőn a Sándor-palotához látogatott, ahol közölte, hogy miután lejárt a Sulyok Tamás köztársasági elnöknek adott ultimátum, a kormány megkezdi az eltávolításához szükséges előkészületeket. Miközben a nyilvánosság még Sulyok leváltásának kérdésével foglalkozik, Magyar Péter már úton van Németországba, hogy Friedrich Merz kancellárral tárgyaljon.

Bejelentette Hegedűs Zsolt: ő lesz az új tisztifőorvos

Az új vezető Surján Orsolyát váltja, aki mindössze egy évig töltötte be a tisztséget.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

