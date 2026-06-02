ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.35
usd:
305.34
bux:
0
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint, A woman holds a file with money in her hand, Financial and budget concept
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Hatalmasra nőttek a fizetéskülönbségek a közszférában – összegek, elemzés

Infostart / MTI

A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között, a célzott, eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek a KSH és a GKI adatai szerint.

A GKI Gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján megállapította: az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb, az általános orvosok keresetei 2019 és 2025 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek, ennek túlnyomó része 2021 és 2022-ben, a Covid utáni időszakban történt, azóta a reálkeresetük csökkent. A szakorvosoknál hasonló tendencia figyelhető meg azzal a különbséggel, hogy a reálkereset növekedése kisebb (78 százalék) volt. Ugyanakkor a hálapénz gyakorlatilag megszűnt.

Az elemzés szerint míg az orvosi bérek a 2021-es reformokat követően meredek emelkedést mutattak, addig az ápolók és az asszisztensek reálkereset-indexe jóval alacsonyabb (39 százalék) volt. Mivel az orvosi bérfejlesztés dinamikája jelentősen magasabb volt, mint a szakdolgozói rétegé, az ágazaton belül a kereseti szakadék mélyült, és jelentős relatív bérfeszültség alakult ki. Ez jól látszik a bérek arányán is, 2024-ben egy ápoló az általános orvos keresetének 53 százalékát, egy szakorvos keresetének 36 százalékát érte el.

Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74 százalékkal nőtt 2019-es képest. A legjelentősebb elmozdulás a szakoktatóknál történt (74 százalék), de a pedagógusok (52-55 százalék), és az óvodapedagógusok keresete is (60 százalék) jelentősen emelkedett. Ez a dinamika sikeresen korrigálta az ágazati elmaradásokat, ugyanakkor éles ellentétbe került a bérrendezésből eddig kimaradt oktatási dolgozók helyzetével. 2024-ben az emelést követően a tanárok keresete az egyetemi diplomás kereset 64 százalékát érte el, a tanítóké pedig a főiskolai végzettségűek keresetének 83 százalékát - mutattak rá.

Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a hathavi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36 százalék között növekedtek. Az egyszeri megugrást követően azonban elmaradt a keresetek valorizációja, így 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Ezt a 2024-es béremelések a honvédség esetében ismét a pozitív tartományba húztak, ellentétben a rendőrséggel, ahol a reálkeresetek a 2019-es szint alatt maradtak. Összességében 5 év alatt a honvédség kereseteinek reálértéke mínusz 2 százalék és plusz 3 százalék közötti tartományban alakult 2019-hez képest.

Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük öt év alatt 27 százalékkal csökkent, a honvédségi diplomás állomány keresetének mindössze 70 százalékát érte el, így a magas szaktudást igénylő nyomozói munka díjazása látványosan elmarad még a honvédség középfokú végzettségű munkavállalóinak bérdinamikájától is.

Az összeállításban kitértek arra is, hogy a 2024-es kereseti adatok a közszféra belső jövedelmi szerkezetének jelentős széttagoltságát tükrözik.

  • A hierarchia alján a szociális munkások (543 ezer forint) állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van (2 millió 264 ezer forint).
  • A középső sávban a középiskolai tanárok (736 ezer forint) és az ápolók (746 ezer forint) jövedelme mára kiegyenlítődött, de az általános orvosok (1,4 millió forint) fizetése jól illusztrálja a bérollót, amely az orvosi bérfejlesztések korábban látott növeléséből fakad.
  • Ezzel szemben az adóhivatali ügyintézők (693 ezer forint) és a fegyveres szervek középfokú állománya (811 ezer forint) közötti különbség azt mutatja, hogy a technikai és a hivatali munkakörök bérezése továbbra is elmarad a rendvédelmi és a kiemelt egészségügyi területek szintjétől.

A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez – azon belül pedig jellemzően egyetemi diplomához – kötött. Ez alapján mélyen alulfizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok, és a honvédség diplomásai sem – közölte a GKI Gazdaságkutató.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hatalmasra nőttek a fizetéskülönbségek a közszférában – összegek, elemzés

ksh

bérek

gki

keresetek

közszféra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gacsályi József: korábban tabunak számító megoldások bevetésére is szükség lehet a Velencei-tó megmentéséhez

Gacsályi József: korábban tabunak számító megoldások bevetésére is szükség lehet a Velencei-tó megmentéséhez
Annyira kevés a víz a Velencei-tóban, hogy a szakemberek most már a Dunából történő vízpótlást, vagy a tisztított szennyvíz felhasználását fontolgatják. Egyebek mellett erről is beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új kormány alakul Dániában, de a miniszterelnök marad

Új kormány alakul Dániában, de a miniszterelnök marad

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy sikerült balközép koalíciós kormányt alakítania, ezzel sorozatban a harmadik ciklusát kezdheti meg a szociáldemokrata politikus – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kellemes meglepetés a devizapiacon: nagyot fordult a magyar pénz sorsa, amíg mindemki aludt

Kellemes meglepetés a devizapiacon: nagyot fordult a magyar pénz sorsa, amíg mindemki aludt

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 06:59
Medve miatt figyelmezteti a kirándulókat a magyar nemzeti park – fotók
2026. június 2. 06:47
Új elnök és új célok a budapesti Fidesznél
×
×