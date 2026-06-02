ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.02
usd:
304.75
bux:
135399.9
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán katonai hírszerzés katonái drónrakétákat irányítanak az orosz erõk ellen egy nem nyilvános ukrajnai helyszínen 2026. május 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Nem bírta Ukrajna védelme a tömeges orosz csapást, többen meghaltak, Kijevet is súlyos támadás érte

Infostart / MTI

Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen keddre virradóra, a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastrukturális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk - jelentették az illetékes hatóságok. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy tömeges csapást mért ukrán hadiipari vállalatokra, válaszul az orosz területen elkövetett „terrortámadásokra”.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 40 rakétát és 602 drónt hatástalanított. Ezzel együtt azonban 38 helyszínen 30 ballisztikus és 3 szárnyasrakéta mellett 33 csapásmérő drón célba talált, 15 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor a légi veszély nem múlt el, néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az örvenet, negyven sérültet kellett kórházba szállítani – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az ukrán főváros 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények.

A Pogyilszkij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat részben lerombolta a felső emeleteket, emberek rekedhettek a romok alatt, a mentési munkálatok folytatódnak – számolt be a Vitalij Klicsko. A Szvjatosinszkij kerület egyik 20 emeletes toronyházában tűz ütött ki egy 16. szinten lévő lakásban, valamint egy 24 szintes épület középső szintjein is felcsaptak a lángok. A Sevcsenkivszkij kerületben roncsok csapódtak egy toronyházba, ennek következtében a 4. és 5. szinteken tűz keletkezett. A Holoszijivszkij kerületben lévő poliklinikát is találat érte, az épület két szintje részben megsemmisült - tájékoztatott Kijev polgármestere.

A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint hat ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek – tette közzé az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése alapján az Ukrinform hírügynökség. Részben megsemmisült egy két- és egy négyemeletes lakóház, egy iparvállalat épülete, valamint több garázs és gépjármű. A keresési és mentési művelet folytatódik, a romok alatt emberek lehetnek – áll a katasztrófavédelem jelentésében.

A moszkvai védelmi minisztérium azt közölte, hogy a nagy hatótávolságú légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, egyebek között hiperszonikus rakétákkal és csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás

  • a kijevi, a zaporizzsjai, a harkivi és a dnyipropetrovszki régióban lévő hadiüzemek ellen irányult,
  • Poltava, Hmelnickij és Szumi megyében pedig az üzemanyag-ellátási és közlekedési infrastruktúra katonai célra használt létesítményei és légibázisok ellen.

A minisztérium szerint az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 148 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg kilenc orosz régió légterében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nem bírta Ukrajna védelme a tömeges orosz csapást, többen meghaltak, Kijevet is súlyos támadás érte

oroszország

ukrajna

háború

hadiipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula

Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. Ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét.
 

Donald Trump újabb akciója: egy hét alatt megállapodás lesz Iránnal

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről

Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről

Az Európai Bizottság szerdán mutatja be technológiai szuverenitási csomagját, amellyel az amerikai digitális szolgáltatóktól való függőséget kívánja csökkenteni. A Politico elemzése szerint Donald Trump elnöksége gyorsította fel a fordulatot: a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések, a nemzetközi tisztviselők elleni szankciók és az európai digitális infrastruktúra kiszolgáltatottságának politikai eszközként való használata lebontotta az utolsó ellenállást is a francia vezetésű törekvésekkel szemben. A tervezetek szerint Brüsszel nem készül teljes szakításra az amerikai technológiai cégekkel, inkább magánbefektetések mozgósítására, nyílt forráskódú alternatívák támogatására és az európai chipgyártás ösztönzésére épít. Az EU közben ügyel arra, hogy ne élezze ki nyíltan a konfliktust Washingtonnal, ezért a csomag hivatalos nyelvezete a partnerséget és a tisztességes versenyt hangsúlyozza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális kutyatámadás Budapesten: szolgálat közben sebesült meg súlyosan egy postás

Brutális kutyatámadás Budapesten: szolgálat közben sebesült meg súlyosan egy postás

Hétfőn egy udvarról kiszökött kutya súlyosan megsebesített egy szolgálatot teljesítő postást a III. kerületi Testvérhegyen.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 10 people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 10 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble in Kyiv after the overnight missile and drone attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 08:23
Lezárnak egy iszonyúan forgalmas Duna-hidat
2026. június 2. 07:58
Öngyilkos lett a családját lemészároló férfi, amikor a rendőrök beszéltek vele
×
×