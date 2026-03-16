2026. március 16. hétfő
Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádió Arénában.

Pásztor Szabolcs a Hormuzi-szoros lezárásáról: a kitermelés újraindítása nagyon költséges és időigényes lesz

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
A kőolajnak rendkívül integrált piaca van, ha bármi történik az egyik szeletében vagy valamelyik részpiacán, azt mindenki megérzi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő beszélt arról is, hogy az olaj esetében összetettebb technológiai kérdések vannak, szemben például a gázzal, melyet adott esetben átmenetileg „el lehet fáklyázni”. Mint fogalmazott, a kőolaj kitermelését nem ilyen egyszerű leállítani, nagyon bonyolult az újraindítás is, sőt vannak olyan kutak, amelyeknél szinte lehetetlen mindez.

Az olajkitermelő arab országok ameddig tudnak, raktároznak, de egy idő után kénytelenek lesznek leállítani a kitermeléseket, aminek az újraindítása időigényes feladat lesz – így foglalta össze a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult helyzet legfőbb következményeit az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Pásztor Szabolcs úgy fogalmazott, a kőolajpiac egy rendkívül integrált piac, „bármi történik az egyik szeletében, részpiacán, mindenki megérzi azt”. Ezzel indokolta azt, hogy ekkora drágulást okoz a Hormuzi-szoros lezárása, miközben korántsem a világ teljes olajkészlete halad át az Omán és Irán között található tengerszoroson. Hozzátette: amikor a szakértők a Brent típusú kőolaj aktuális világpiaci áráról beszélnek, akkor tulajdonképpen jövőbeli árkockázatokkal, szállítási költségekkel, biztosításokkal terhelt árakat elemeznek, és például egy jövőbeli szállításnak a valószínűségét becsülik meg. Ez az jelenti, hogy

ha például a piac azt mondja, 50 százalékkal drágább lesz az olaj jegyzésára, akkor valójában az az üzenet mindenkinek, hogy lesz kőolaj, de nagyobb kockázatok mentén és emiatt felárat kell fizetni.

Egy ilyen helyzetben, ami a Hormuzi-szorosnál kialakult, lassabban lehet szállítani az olajat, jóval szűkebbek a keresztmetszetek. A teherszállító kereskedelmi hajók vagy nem vállalják be ezt az útvonalat, vagy például a biztosítótársaságok csak sokkal magasabb biztosítási díjak mentén vállalják a szállítást. Az érintettek ettől függetlenül folytathatják a kitermelést egészen addig, ameddig tudják hová tenni a kitermelt kőolajat. Ez azonban természetesen plusz költségeket jelent.

Pásztor Szabolcs megjegyezte: ha a kitermelő, exportáló országoknál elfogy a kapacitás, akkor értelemszerűen leállítják a kitermelést. Az újraindítás ugyanakkor nagyon költséges, rengeteg kockázattal jár. Figyelmeztetett, hogy sok komponense van ennek az egész folyamatnak, „nem lehet rámutatni egyetlenegy szeletre”. A szakértő az árfolyamhoz hasonlította, amely mögött millió tétel van, és ehhez hasonlóan a kőolaj világpiaci ára mögött is van jó néhány.

Az olaj esetében összetettebb technológiai kritériumok vannak, szemben például a gázzal, melyet adott esetben Pásztor Szabolcs megfogalmazása szerint átmenetileg „el lehet fáklyázni”.

A kőolaj kitermelését azonban nem ennyire egyszerű leállítani, és nagyon bonyolult az újraindítás is, sőt vannak olyan kutak, amelyeknél szinte lehetetlen ezt megoldani.

Ha az történik, hogy lezárnak egy olyan nagyon fontos útvonalat, mint amilyen a Hormuzi-szoros is, akkor egy ideig töltik a tartályokat, raktároznak, majd kénytelenek leállítani a kitermelést. Ahogy az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója mondta, a „fogyasztó ebből annyit lát, hogy a benzinkúton megnyitja a töltőpisztolyt és jön az üzemanyag, de az értéklánc másik felén nem így működnek a dolgok, ott nem az van, hogy valaki megnyom egy gombot, és akkor feltör a földből a kőolaj”.

Pásztor Szabolcs viccesen megjegyezte: csak a népszerű Kacsamesék című amerikai tévés rajzfilmsorozatban láthattuk azt, hogy megkapargatták a homokot, aztán feltört a kőolaj és bugyogott, de ez a valóságban természetesen nem így történik.

Thaiföldi zászló alatt közlekedő Mayuree Naree teherhajó, melyet légicsapás ért iráni felségvizeken, a Hormuzi-szorosban 2026. március 11-én. A thaiföldi haditengerészet jelentése szerint az ománi haditengerészet a thai legénység húsz tagját kimentette a hajóról, három tengerész eltűnt.
Thaiföldi zászló alatt közlekedő Mayuree Naree teherhajó, melyet légicsapás ért iráni felségvizeken, a Hormuzi-szorosban 2026. március 11-én. A thaiföldi haditengerészet jelentése szerint az ománi haditengerészet a thai legénység húsz tagját kimentette a hajóról, három tengerész viszont eltűnt. Fotó: MTI/EPA/Thaiföldi haditengerészet

Pásztor Szabolcs kitért arra is, hogy van egy úgynevezett hüvelykujj-szabály arra vonatkozóan, hogy mekkora áremelkedést hozhat a feldolgozott nyersanyagok esetében az olyan rendkívül helyzet, mint például az elhúzódó háború. Itthon a KSH folyamatosan pásztázza az árakat, tulajdonképpen egy fogyasztói kosarat készít, melyben az üzemanyagok nagyjából 6 százalékos részarányt képviselnek. A szakértők pedig azt szokták mondani,

hogyha 10 százalékkal emelkedik az üzemanyagok ára, akkor az közvetlenül, azonnal jelentkezik az inflációban is, méghozzá 0,5-0,6 százalékos szinten.

Pásztor Szabolcs kiemelte: nagyon meghatározóak a közvetett hatások, hiszen ma mindent szállítanak.

Elég csak abba belegondolni, mi mindent fogyasztunk napi szinten. Jellemzően olyan termékeket, amelyeket nem mi magunk vagy nem a környezetünk termel meg, hanem sok ezer kilométeres szállítás után érkeznek Magyarországra.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a közel-keleti helyzet miatt most „felbolydult a világpiaci kínálat, és ezt mindenki megérzi”. Hozzátette: a közel-keleti régióból elsősorban nem Európa vásárol olajat, hanem az ázsiai térség egyes országai, mint például Japán, Dél-Korea vagy Kína. Európa kevésbé érintett, de összességében az ottani kínálat hiánya megjelenik a világpiacon és globális árfelhajtó hatású.

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét"

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Dübörög az iráni háború - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Dübörög az iráni háború - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban, az európai tőzsdéken egyelőre nincsenek markáns elmozdulások. Az olajár tovább emelkedik és már 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott a jegyzés, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre. Gazdasági adatok tekintetében ma az amerikai ipari termelés friss adata érkezik délután, erre figyelhetnek a befektetők.

Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi

Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi

Az Amerikai Autómobil Szövetség (AAA) adatai szerint az átlagos amerikai benzinár vasárnapra gallononként 3,699 dollárra emelkedett a múlt havi 2,927 dollárról.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

2026. március 16. 12:44
Nagy változtatást hajtana végre a Tisza a Molnál
2026. március 16. 12:32
A mezőgazdaság, és így az élelmiszerárak is megszédülhetnek az iráni háború miatt
