Egy hangszóró és egy utas butasága miatt kellett visszafordítani egy repülőjáratot

Egy „bizonyos négybetűs szó” miatt fordult vissza a United Airlines 236-os járata szombat éjjel, egy órával a felszállás után – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

A Redditen terjedő beszámolók szerint a gép Newarkból tartott a spanyolországi Palma de Mallorca városába, ám egy órával az indulás után vissza kellett fordulnia az indulóállomásra biztonsági aggályok miatt. A repülő személyzete többször is felszólította az utasokat, hogy kapcsolják ki készülékeiken a Bluetooth-t. Erre egy perce volt mindenkinek, ám két eszköz ezt követően is aktív maradt. Azt is megjegyezte a legénység, hogy a poénkodás mindenki útját el fogja rontani.

A pilóták és a légiforgalmi irányítás között lezajlott beszélgetésből kiderült: egy bekapcsolt Bluetooth-hangszóróval volt gond, pontosabban annak négybetűs elnevezésével. Emiatt át kellett vizsgálni az egész gépet, a csomagteret is beleértve – és ez a gép evakuálását is szükségessé tette.

A lap kiemeli, konkrétan nem lett megnevezni, hogy melyik „négybetűs szóról” volt szó, azonban abból, hogy mekkora ijedtség lett a dologból, szinte biztos, hogy a „bomb” volt az a bizonyos kifejezés. A The Guardian hozzátette az esethez, hogy az utasok egy másik, vasárnap reggel induló mentesítő járattal juthattak el Palma de Mallorcára.

Az eset felhívja rá a figyelmet, hogy nem érdemes „vicces” neveket adni Bluetooth-eszközeinknek és wifi-hálózatainknak, főként nem egy repülőn. A légitársaságok ugyanis nagyon komolyan vesznek minden ilyen esetet, okkal.