eur:
355.82
usd:
305.9
bux:
133797.41
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Nyitókép: Unsplash

Egy hangszóró és egy utas butasága miatt kellett visszafordítani egy repülőjáratot

A pilóták többször is megkérték az utasokat, hogy kapcsolják ki Bluetooth-eszközeiket, aminek két kivétellel mindenki eleget is tett. Azonban abból a kettőből az egyik elég volt ahhoz, hogy a gép kényszerleszállást hajtson végre.

Egy „bizonyos négybetűs szó” miatt fordult vissza a United Airlines 236-os járata szombat éjjel, egy órával a felszállás után – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

A Redditen terjedő beszámolók szerint a gép Newarkból tartott a spanyolországi Palma de Mallorca városába, ám egy órával az indulás után vissza kellett fordulnia az indulóállomásra biztonsági aggályok miatt. A repülő személyzete többször is felszólította az utasokat, hogy kapcsolják ki készülékeiken a Bluetooth-t. Erre egy perce volt mindenkinek, ám két eszköz ezt követően is aktív maradt. Azt is megjegyezte a legénység, hogy a poénkodás mindenki útját el fogja rontani.

A pilóták és a légiforgalmi irányítás között lezajlott beszélgetésből kiderült: egy bekapcsolt Bluetooth-hangszóróval volt gond, pontosabban annak négybetűs elnevezésével. Emiatt át kellett vizsgálni az egész gépet, a csomagteret is beleértve – és ez a gép evakuálását is szükségessé tette.

A lap kiemeli, konkrétan nem lett megnevezni, hogy melyik „négybetűs szóról” volt szó, azonban abból, hogy mekkora ijedtség lett a dologból, szinte biztos, hogy a „bomb” volt az a bizonyos kifejezés. A The Guardian hozzátette az esethez, hogy az utasok egy másik, vasárnap reggel induló mentesítő járattal juthattak el Palma de Mallorcára.

Az eset felhívja rá a figyelmet, hogy nem érdemes „vicces” neveket adni Bluetooth-eszközeinknek és wifi-hálózatainknak, főként nem egy repülőn. A légitársaságok ugyanis nagyon komolyan vesznek minden ilyen esetet, okkal.

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”

Az Országgyűlés saját magán kezdi a takarékoskodást – itt vannak a részletek

Videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét Magyar Péter

Magyar Péter találkozott Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa

Az előzetes jelzésekkel és várakozásokkal összhangban Oroszi Beatrix epidemiológus lett az új országos tisztifőorvos.

Keserű csalódás érte a diplomás dolgozók tömegeit: így értéktelenedett el teljesen a fizetésük az elmúlt években

Bár az orvosok és a pedagógusok fizetése látványosan nőtt, a célzott intézkedések hatalmas bérfeszültséget is teremtettek.

Massive overnight Russian strikes hit Ukraine killing at least five

Thousands of Kyiv residents ran for shelter following what officials said were ballistic missile strikes on the city centre.

2026. június 1. 22:18
Történelmi határt léphet át a Concorde utóda
2026. június 1. 20:54
Donald Trump bejelentést tett a tűzszünetről
