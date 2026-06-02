Nyitókép: Forrás: Pixabay

Őrizetbe vételek a korrupciós ügyben: reagált az óbudai önkormányzat

Infostart

Az ügyészség közleménye szerint az „óbudai korrupciós ügy” kapcsán zajlanak házkutatások és őrizetbe vételek, amelyek több önkormányzatot is érintenek. Óbuda önkormányzata közölte: sem a kerület polgármesteri hivatalában, sem bármely intézményénél, cégénél nem történnek nyomozati cselekmények.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kommunikációs osztálya közölte a sajtóval, így e-mailben az InfoStarttal is: „ Az ügyészség ma reggel 9:41-kor közleményt adott ki, amelynek a kommentálása normális esetben nem lenne feladatunk, azonban az ügyészség félrevezető kommunikációja miatt kénytelenek vagyunk így tenni: Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél. Jelen nyomozati eljárássorozatról semmilyen információnk nincs.”

Az ügy előzménye, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség bejelentette: „vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre.”

Az ügyészség közleménye szerint „a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban,

jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi. A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében adunk. Az újabb sajtóközlemény kiadásáig kérjük a sajtó türelmét, az ügyben érdemi válaszadásra addig nincs módunk.”

