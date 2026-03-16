Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Nem a végső megoldás, és nem is az egyedüli megoldás az amerikai LNG használata, az csak egy újabb függőséget jelent – mondta el Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Mint fogalmazott, az Európai Unióban alternatívaként „tárták elénk” ennek használatát. Ugyanakkor

ez a megoldás nem nevezhető olcsónak és könnyen hozzáférhetőnek, hiszen szállítási és technológiai költségek is felmerülnek.

Hozzátette, ki szokták emelni, hogy az LNG-hajókat át lehet irányítani máshova, így előnyként sorolják fel, hogy „mobilabb, dinamikusabb” ez az energiaforrás.

A geopolitikai háttérrel kapcsolatban elmondta, hogy korábban olyan időszakban voltunk, ahol „a nagyhatalmak nem töltötték be nagyhatalmi szerepüket”, de mostanra már egyre inkább belépnek ebbe a szerepbe. Így

teljesen elképzelhető egy olyan forgatókönyv, ahol az USA álláspontja az, hogy „tessék tőlünk vásárolni”. Ennek meg fogják kérni az árát, de legalább stabil és kiszámítható lesz

– tette hozzá Pásztor Szabolcs.

A valódi diverzifikáció az, amikor egy EU-s tagállam az állam határain belül is megpróbálja színesíteni az energiamixét.

Magyarország erre jó példa,

hiszen felpörög a napenergia használata, és annak tárolása is.

Nagyobb függetlenséget jelent, ha valahol nukleáris erőművek vannak.

A kutatási igazgató hangsúlyozta, hogy ő bízik benne, Európa vissza fog állni erre a nyomvonalra. A napokban talán már érkeznek kedvező bejelentések ennek kapcsán.

Emellett kiemelte, hogy India és Kína miatt az utóbbi években folyamatosan rekordokat dönt a világ szénfogyasztása. Ezen országokban vannak belső erőforrások is természetesen, illetve Kína saját energiaigényének nagy részét önmaga ki tudja szolgálni. Ugyanakkor az iráni háború által érintett térségből szerzi be energiahordozóinak nagy részét, tehát Kínát is meg fogják rázni az ottani események, például csökkenhetnek a reálkeresetek.

Ott is fordulhatnak növekvő diverzifikációhoz, tehát például atomerőművek építéséhez, vagy további szénerőművek építéséhez, ahogyan Indiában is. Pásztor Szabolcs úgy fogalmazott, hogy Kína gondolkodhat úgy, hogy akkor lesz igazi nagyhatalom, ha energiafronton is önálló nagyhatalom.

Dél-Korea példáját is megemlítette, ahol jelentős feldolgozóipar épült az olcsó energiára. Ez az energia nagyrészt az iráni háború sújtotta térségből származó LNG formájában érkezett az országba, a jelenlegi helyzetet „biztos, hogy meg fogják sínyleni”.

Emellett emlékeztetett, hogy Hollandiában, Groningen térségében jelentős gázmező van, azonban mint kiderült, az „rontotta az ország versenyképességét”, emellett földrengések is előfordulhatnak a térségben. A hollandok ennek hatására döntöttek annak idején úgy, hogy más országokhoz csatlakozva Oroszországtól vásárolják a földgázt.