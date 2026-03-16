2026. március 16. hétfő
Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádió Arénában.

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Az Európai Unió által preferált amerikai LNG használata csupán egy függőség lecserélése egy másik függőségre – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs szerint a valódi diverzifikáció az, ha országhatárokon belül színesítjük az energiamixet. A napelemek, atomenergia, többfelől érkező gáz és olaj jó példa erre.

Nem a végső megoldás, és nem is az egyedüli megoldás az amerikai LNG használata, az csak egy újabb függőséget jelent – mondta el Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Mint fogalmazott, az Európai Unióban alternatívaként „tárták elénk” ennek használatát. Ugyanakkor

ez a megoldás nem nevezhető olcsónak és könnyen hozzáférhetőnek, hiszen szállítási és technológiai költségek is felmerülnek.

Hozzátette, ki szokták emelni, hogy az LNG-hajókat át lehet irányítani máshova, így előnyként sorolják fel, hogy „mobilabb, dinamikusabb” ez az energiaforrás.

A geopolitikai háttérrel kapcsolatban elmondta, hogy korábban olyan időszakban voltunk, ahol „a nagyhatalmak nem töltötték be nagyhatalmi szerepüket”, de mostanra már egyre inkább belépnek ebbe a szerepbe. Így

teljesen elképzelhető egy olyan forgatókönyv, ahol az USA álláspontja az, hogy „tessék tőlünk vásárolni”. Ennek meg fogják kérni az árát, de legalább stabil és kiszámítható lesz

– tette hozzá Pásztor Szabolcs.

A valódi diverzifikáció az, amikor egy EU-s tagállam az állam határain belül is megpróbálja színesíteni az energiamixét.

Magyarország erre jó példa,

  • hiszen felpörög a napenergia használata, és annak tárolása is.
  • Nagyobb függetlenséget jelent, ha valahol nukleáris erőművek vannak.

A kutatási igazgató hangsúlyozta, hogy ő bízik benne, Európa vissza fog állni erre a nyomvonalra. A napokban talán már érkeznek kedvező bejelentések ennek kapcsán.

Emellett kiemelte, hogy India és Kína miatt az utóbbi években folyamatosan rekordokat dönt a világ szénfogyasztása. Ezen országokban vannak belső erőforrások is természetesen, illetve Kína saját energiaigényének nagy részét önmaga ki tudja szolgálni. Ugyanakkor az iráni háború által érintett térségből szerzi be energiahordozóinak nagy részét, tehát Kínát is meg fogják rázni az ottani események, például csökkenhetnek a reálkeresetek.

Ott is fordulhatnak növekvő diverzifikációhoz, tehát például atomerőművek építéséhez, vagy további szénerőművek építéséhez, ahogyan Indiában is. Pásztor Szabolcs úgy fogalmazott, hogy Kína gondolkodhat úgy, hogy akkor lesz igazi nagyhatalom, ha energiafronton is önálló nagyhatalom.

Dél-Korea példáját is megemlítette, ahol jelentős feldolgozóipar épült az olcsó energiára. Ez az energia nagyrészt az iráni háború sújtotta térségből származó LNG formájában érkezett az országba, a jelenlegi helyzetet „biztos, hogy meg fogják sínyleni”.

Emellett emlékeztetett, hogy Hollandiában, Groningen térségében jelentős gázmező van, azonban mint kiderült, az „rontotta az ország versenyképességét”, emellett földrengések is előfordulhatnak a térségben. A hollandok ennek hatására döntöttek annak idején úgy, hogy más országokhoz csatlakozva Oroszországtól vásárolják a földgázt.

A szakértő szerint két kritikus terület van itthon az energiaátmenetben
A hazai energiaátmenet helyzetéről és kilátásairól tartott konferenciát a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont. Az energiaátmenetben jól áll Magyarország, ugyanakkor van két kritikus szektor, az épületenergetika és a közlekedés – mondta az InfoRádióban a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont igazgatója. Szabó László arról is beszélt, hogy az orosz gázt három-négy forrásból lehetne pótolni. Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlatvédelem és energia programigazgatója az InfoRádióban arról beszélt, kiemelten fontos, hogy a rendelkezésre álló uniós és hazai források a legnagyobb energiaátmeneti és társadalmi hasznosságú beavatkozásokra, elsősorban az épületállomány energetikai korszerűsítésére koncentráljanak.
Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Kimondta az uniós főképviselő: a tagállamoknak eszük ágában sincs engedni Donald Trump legújabb háborús felhívásának

Az Európai Unió külügyminiszterei egyelőre nem kívánják kiterjeszteni a közel-keleti haditengerészeti műveletet a Hormuzi-szorosra. Ugyanakkor a meglévő misszió megerősítését elengedhetetlennek tartják – jelentette ki Kaja Kallas főképviselő.

Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant

Hogyan próbálja az Európai Unió a magasan képzett, EU-n kívüli szakembereket Európába vonzani? Mely országok adják ki a legtöbb engedélyt, és mi a helyzet hazánkban? Mutatjuk!

Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

