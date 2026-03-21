Igen, 9 millió forintnál is többet fizettek ki februárban nyugdíjra egy embernek

A nyugdíjak közötti jelentős különbségek hátterében a 2013-as jogszabályi változások állnak. Az akkori döntés értelmében eltörölték a járulékfizetési plafont, így a magasabb jövedelemmel rendelkező biztosítottak a teljes keresetük után fizetnek járulékot, ami a nyugdíj megállapításakor korlátozás nélküli alapul szolgál.

Ez teszi lehetővé, hogy a korábbi állami felsővezetők vagy vállalatigazgatók járandósága többszöröse legyen az átlagnak - írja a hovege.hu.

A nyugdíjasok hozzávetőlegesen kétharmada 250 ezer forint alatti havi ellátásban részesül.

A februári dupla kifizetés (rendes nyugdíj + 13. havi juttatás) az átlagos szinten körülbelül 500 ezer forintot jelentett.

A legmagasabb kategóriába tartozóknál ugyanez az utalás a 9 millió forintot is elérte.

Szakértői vélemények szerint az inflációkövető nyugdíjemelés mechanizmusa tovább növeli a nominális különbséget, mivel a százalékos emelés a magasabb alapösszegeknél számszerűen nagyobb növekményt eredményez.