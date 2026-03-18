Nagy István: rendkívüli támogatást kapnak a tejtermelők

„Jó hírrel szolgálhatok a tejtermelő gazdáknak, a kormány nem hagyja magukra őket ebben a nehéz helyzetben sem” – mondta videós bejelentésében Nagy István agrárminiszter, amit az Index szemlézett.

A tárcavezető hozzátette, Európában túltermelési válság alakult ki, ugyanis egyrészt több tehenet állítottak a termelésbe, másrészt az uniós tejtermékeket terhelő kínai viszontvám kiviteli nehézségeket okoz, miközben a háborús helyzet is sújtja a piacot. Nagy István elmondta,

a kormány úgy döntött, hogy mintegy 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelőket: a következő három hónapban minden liter tej után 15 forint felárat fog fizetni az állam támogatásként.

Azok a termelők, akik a tavalyi kérelmük után részesültek támogatásban, automatikusan jogosulttá válnak a mostani segítségre is. „Ez kiegészíti a tavaly év vége óta kifizetett mintegy 38 milliárd forint célzott tejtámogatást” – jelezte az agrárminiszter. A támogatás áprilistól válik elérhetővé.