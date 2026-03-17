Cselekszik a kormány az elszállni készülő műtrágyaárak ügyében

Nagy István agrárminiszter hétfőn levelet küldött Christophe Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős biztos, illetve Maroš Šefčovič kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztos részére, amelyet az X-en is közzétett.

Mint a levélben írja, a Közel-Keleten kirobbant konfliktus különösen érinti a globális műtrágyapiacot, mivel a térség adja a világ karbamidexportjának 44 százalékát, az ammóniaexport 27 százalékát, és a foszfátműtrágya-export 25 százalékát. Irán ráadásul maga is jelentős karbamidexportőr.

Konkrét számadatokat is megnevezett:

az Egyiptomból Európába érkező karbamid ára áprilisi szállítással február 27-én még 480-485 USD/tonna volt, március 6-ra pedig már 520 USD/tonnára emelkedett.

Az ammónia ára szintén növekedett, ugyanezzel a határidővel történő szállításra a március 5-i árajánlat a CBAM-mel együtt már 750 USD/tonna volt, ez 155 USD/tonna növekedést jelentett február 17-e óta.

A műtrágyák áremelkedését tovább erősíti a földgáz árának növekedése.

A levélben hozzáteszi, hogy az uniós termelés mindössze a kereslet 45-50 százalékát fedezi. A CBAM 2026 januári bevezetése jelentős hatással volt, az európai műtrágyaimport 55 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A CBAM, teljes nevén a Carbon Border Adjustment Mechanism (az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus) ugyanis az importált műtrágyák árát akár 25 százalékkal is megemelheti. A CBAM azzal a céllal jött létre, hogy az importált javakhoz köthető üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat ellensúlyozzák – olvasható a Politico cikkében.

Üdvözlendő az Európai Bizottság azon javaslata, hogy egyes műtrágya-alapanyagok 6,5 százalékos vámterhét függesszék fel – teszi hozzá Nagy István levelében. Ugyanakkor emlékeztet, hogy ez a javaslat nem vonatkozik az orosz és fehérorosz forrásból érkező műtrágyákra.

Azokat továbbra is a 6,5 százalékos vám, illetve további büntetővámok terhelik. Fehéroroszország ráadásul a világ egyik jelentős műtrágyagyártó országa, különösen a foszfor- és a káliumalapú műtrágyák terén. Magyarországon ezekből nincsen belföldi termelés, Oroszország és Fehéroroszország hagyományosan a két legfőbb szállítónk – emeli ki az agrárminiszter.

Ennélfogva azzal a kérelemmel fordul a biztosokhoz, hogy

tegyék lehetővé az orosz és fehérorosz műtrágyák EU-s importját, a vámterhet csökkentsék 0 százalékra, a büntetővámokat pedig töröljék el.

A Politico cikkében hozzáteszik, 2025-ben Oroszország 2 milliárd euró értékben exportált műtrágyát az EU-ba, ugyanakkor 2026 elején esésnek indult a volumen, láthatóvá vált az új vámterhek hatása.