ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
ARÉNA - PODCASTOK
Three combines guided by GPS technology, harvest wheat in close formation.
Nyitókép: Andy Sacks/Getty Images

Cselekszik a kormány az elszállni készülő műtrágyaárak ügyében

Infostart

A magyar kormány arra ösztökéli az Európai Uniót, hogy függessze fel az orosz és fehérorosz forrásból származó műtrágyára kivetett vámok alkalmazását, ugyanis az iráni háború világszerte az élelmiszerárak felhajtásával fenyeget.

Nagy István agrárminiszter hétfőn levelet küldött Christophe Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős biztos, illetve Maroš Šefčovič kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztos részére, amelyet az X-en is közzétett.

Mint a levélben írja, a Közel-Keleten kirobbant konfliktus különösen érinti a globális műtrágyapiacot, mivel a térség adja a világ karbamidexportjának 44 százalékát, az ammóniaexport 27 százalékát, és a foszfátműtrágya-export 25 százalékát. Irán ráadásul maga is jelentős karbamidexportőr.

Konkrét számadatokat is megnevezett:

  • az Egyiptomból Európába érkező karbamid ára áprilisi szállítással február 27-én még 480-485 USD/tonna volt, március 6-ra pedig már 520 USD/tonnára emelkedett.
  • Az ammónia ára szintén növekedett, ugyanezzel a határidővel történő szállításra a március 5-i árajánlat a CBAM-mel együtt már 750 USD/tonna volt, ez 155 USD/tonna növekedést jelentett február 17-e óta.
  • A műtrágyák áremelkedését tovább erősíti a földgáz árának növekedése.

A levélben hozzáteszi, hogy az uniós termelés mindössze a kereslet 45-50 százalékát fedezi. A CBAM 2026 januári bevezetése jelentős hatással volt, az európai műtrágyaimport 55 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A CBAM, teljes nevén a Carbon Border Adjustment Mechanism (az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus) ugyanis az importált műtrágyák árát akár 25 százalékkal is megemelheti. A CBAM azzal a céllal jött létre, hogy az importált javakhoz köthető üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat ellensúlyozzák – olvasható a Politico cikkében.

Üdvözlendő az Európai Bizottság azon javaslata, hogy egyes műtrágya-alapanyagok 6,5 százalékos vámterhét függesszék fel – teszi hozzá Nagy István levelében. Ugyanakkor emlékeztet, hogy ez a javaslat nem vonatkozik az orosz és fehérorosz forrásból érkező műtrágyákra.

Azokat továbbra is a 6,5 százalékos vám, illetve további büntetővámok terhelik. Fehéroroszország ráadásul a világ egyik jelentős műtrágyagyártó országa, különösen a foszfor- és a káliumalapú műtrágyák terén. Magyarországon ezekből nincsen belföldi termelés, Oroszország és Fehéroroszország hagyományosan a két legfőbb szállítónk – emeli ki az agrárminiszter.

Ennélfogva azzal a kérelemmel fordul a biztosokhoz, hogy

  1. tegyék lehetővé az orosz és fehérorosz műtrágyák EU-s importját,
  2. a vámterhet csökkentsék 0 százalékra,
  3. a büntetővámokat pedig töröljék el.

A Politico cikkében hozzáteszik, 2025-ben Oroszország 2 milliárd euró értékben exportált műtrágyát az EU-ba, ugyanakkor 2026 elején esésnek indult a volumen, láthatóvá vált az új vámterhek hatása.

Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége

Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége
A választásig hátralévő időben sorozatot indítottunk az InfoRádióban, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok szakpolitikusait a belpolitikai kérdések mellett a gazdasági terveikről és a külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást, a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a pártszövetség külpolitikájáról beszélt az Aréna című műsorban.
Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

Még másfél hónap: Zelenszkij bemondta, mikor indulhat úja a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!

Ursula von der Leyen és António Costa: Ukrajna elfogadta az EU támogatását a Barátság kőolajvezeték megjavítására

Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

A mai gazdasági helyzetben nem elég félretenni – tudni kell okosan befektetni. A Sikeres befektető online tanfolyam pontosan ebben segít: gyakorlati tudást ad, valódi példákkal, valódi kérdésekre adott válaszokkal. Ez már a hetedik alkalom, hogy visszatapsoltok minket – nem véletlenül. A résztvevők visszajelzései és eredményei azt mutatják: ez a tanfolyam működik!

Vallott Törőcsik Franciska és Ember Márk: erre költik a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalmat

Vallott Törőcsik Franciska és Ember Márk: erre költik a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalmat

A frissen díjazott fiatal színészek teljes egészében felajánlották a pénzjutalmukat.

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

National Counterterrorism Center Director Joe Kent says Trump "started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby".

