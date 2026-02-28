ARÉNA - PODCASTOK
Barley Grains in the palms of the hand forms Love
Nyitókép: Kevin Leah/Getty Images

Bászna Gabona: a gazdák megkapták a kártalanítást, a dolgozók a bérgarancia alapból juthatnak pénzhez

Infostart / MTI

581 vállalkozás kapott összesen 6 milliárd 531 millió forint az miniszter szerint.

Másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai - jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Közölte: az ügyben az összes kis- és középvállalkozónak (kkv-nak) minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

A tárcavezető hozzátette, összesen 581 pozitív döntés született 6 milliárd 531 millió forint értékben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától a Bászna Gabona ügyében érintett gazdálkodók kártalanításában. A Magyar Államkincstár már folyósított 6 milliárd 21 millió forintot, a fennmaradó összeg pedig napokon belül megérkezhet az érintettek számlájára.

Tájékoztatása szerint a kormány beavatkozásának köszönhetően másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a kárt szenvedett gazdálkodók, ami lényegesen gyorsabb volt, mintha a hagyományos felszámolási eljárásban kellett volna az igényüket érvényesíteniük.

Nagy István kiemelte, a tavaszi munkálatokhoz szükséges pénz a gazdák rendelkezésére áll, az elkövető pedig a börtönben várhatja a büntetőeljárás további szakaszait.

Az agrárminiszter videóbejegyzésében úgy fogalmazott: "a következő héten a kormányhoz fordulok a Bászna Gabona Zrt. alkalmazottait megillető elmaradt fizetések rendezése érdekében. A csőd ugyanis nemcsak a szerződéses partnereket, hanem a munkavállalókat is súlyosan érintette. Javasolni fogom, hogy az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelői jogkörében kezdeményezhesse a bérgarancia alaptól a munkavállalók felé fennálló bértartozásnak a kiegyenlítését"- tette hozzá.

A tárcavezető azt is kezdeményezi, hogy ez a folyamat a lehető legrövidebb határidővel folyhasson le. Nagy István szerint elfogadhatatlan, hogy a csalárd üzletmenetben semmiben sem felelős munkavállalóknak ne fizessék ki a jogos illetményüket, veszélyeztetve ezzel a mindennapi megélhetésüket.

