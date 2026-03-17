Az iráni háború hat a magyar mezőgazdaságra

A műtrágya teszi lehetővé, hogy a világ lakosságát elfogadható áron lehessen táplálni. Az iráni háború eszkalálódása viszont annak megdrágulásához vezethetne – mondta el Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban.

Elmondta, hogy a nitrogénalapú műtrágyák földgázból készülnek, illetve a gyártási folyamat során szükséges energiát is földgázból szokták fedezni. A nitrogén egyébként abban segít a növényeknek, hogy erősödni, növekedni, szárat, levelet és termést fejleszteni tudjanak. A közel-keleti térségben jelentős földgázkitermelés is történik, és egyben annak nagy részét ott fel is dolgozzák műtrágyának. A földgáz, illetve a műtrágya, valamint annak „előanyagai” a Hormuzi-szoroson közlekednének.

A közlekedés a Hormuzi-szoroson problémássá vált

– fogalmazott a főszerkesztő.

Hozzátette, a globális műtrágyatermelésnek, illetve az alapanyagtermelésnek ugyanakkor harmada-negyede innen származik, és ez most veszélybe került. Hogyha eszkalálódna a konfliktus, akkor az „első nagyon komoly hatás” az lenne, hogy nagyon megdrágulna a műtrágya.

Ennek hatására a termelők világszerte megpróbálnának kevesebbet használni a műtrágyából, amelynek ára, hogy a termés is kisebb lesz. Ha kevesebb a termés, drágább a termény. Ha pedig drágább a termény, drágább az abból készülő élelmiszer. Így végül a műtrágya drágulása általános élelmiszerdrágulást okozhat, nemcsak Európában, hanem Ázsiában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában is – magyarázta Braunmüller Lajos.