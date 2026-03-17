Infostart.hu
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Paradicsomültetvény az Árpád-Agrár Zrt. üvegházában, Szentes közelében az avatás napján, 2022. november 15-én.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Az iráni háború hat a magyar mezőgazdaságra

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Nemcsak Európára, hanem Ázsiára, Dél-Amerikára és Észak-Amerikára is hatással lehet a műtrágyaárak emelkedése.

A műtrágya teszi lehetővé, hogy a világ lakosságát elfogadható áron lehessen táplálni. Az iráni háború eszkalálódása viszont annak megdrágulásához vezethetne – mondta el Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban.

Elmondta, hogy a nitrogénalapú műtrágyák földgázból készülnek, illetve a gyártási folyamat során szükséges energiát is földgázból szokták fedezni. A nitrogén egyébként abban segít a növényeknek, hogy erősödni, növekedni, szárat, levelet és termést fejleszteni tudjanak. A közel-keleti térségben jelentős földgázkitermelés is történik, és egyben annak nagy részét ott fel is dolgozzák műtrágyának. A földgáz, illetve a műtrágya, valamint annak „előanyagai” a Hormuzi-szoroson közlekednének.

A közlekedés a Hormuzi-szoroson problémássá vált

– fogalmazott a főszerkesztő.

Hozzátette, a globális műtrágyatermelésnek, illetve az alapanyagtermelésnek ugyanakkor harmada-negyede innen származik, és ez most veszélybe került. Hogyha eszkalálódna a konfliktus, akkor az „első nagyon komoly hatás” az lenne, hogy nagyon megdrágulna a műtrágya.

Ennek hatására a termelők világszerte megpróbálnának kevesebbet használni a műtrágyából, amelynek ára, hogy a termés is kisebb lesz. Ha kevesebb a termés, drágább a termény. Ha pedig drágább a termény, drágább az abból készülő élelmiszer. Így végül a műtrágya drágulása általános élelmiszerdrágulást okozhat, nemcsak Európában, hanem Ázsiában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában is – magyarázta Braunmüller Lajos.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot
Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Erre kevesen számítottak ma reggel: estére alaposan helyretette a hazai fizetőeszköz a külföldi pénzeket

Erre kevesen számítottak ma reggel: estére alaposan helyretette a hazai fizetőeszköz a külföldi pénzeket

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

