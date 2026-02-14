ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Concept for car insurance and financial.
Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images

Újabb adóemelést kaptak az autótulajdonosok

Infostart

A hatályos jogszabályok értelmében 2026-ban is változik a gépjárműadó mértéke Magyarországon. Az adó összege a korábbi döntésnek megfelelően az előző évi inflációhoz igazodik, ami a 2025-ös 4,3 százalékos pénzromlás mértékével megegyező emelkedést jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása óta az adóteher automatikusan követi a fogyasztói árak változását. Az emelés egységesen érint minden gépjárművet, a fizetendő pontos összeget pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) határozatban közli az üzembentartókkal, de az online kalkulátorok segítségével az összeg előre is kiszámítható - írja a vezess.hu.

A rendszer továbbra is sávos alapon működik: a fizetendő díj mértékét a jármű kilowattban (kW) kifejezett teljesítménye és a gyártási éve határozza meg. Az adó mértéke a gépjármű korának előrehaladtával fokozatosan mérséklődik.

Az éves adófizetés határideje április 15.

A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára a jogalkotó idén is biztosítja a pótlékmentes, öthavi részletfizetés lehetőségét a terhek ütemezése érdekében.

A gépjárműadó mértéke 2026-ban az autó kora alapján:

  • A gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben: 375 Ft/kW
  • A gyártási évet követő 4–7. naptári évben: 325 Ft/kW
  • A gyártási évet követő 8–11. naptári évben: 250 Ft/kW
  • A gyártási évet követő 12–15. naptári évben: 205 Ft/kW
  • A gyártási évet követő 16. naptári évben és azután: 150 Ft/kW

Kezdőlap    Gazdaság    Újabb adóemelést kaptak az autótulajdonosok

közlekedés

gépjárműadó

inflációkövető

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
összefoglaló

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Új jelöltet állít a Fidesz Nyíregyházán

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott akciót hajtott végre Ukrajna, ma minden szem Münchenre szegeződik – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Soha nem látott akciót hajtott végre Ukrajna, ma minden szem Münchenre szegeződik – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. A konferencia a világ legjelentősebb független biztonságpolitikai fóruma; gyakran nevezik a „biztonságpolitika Davosának” is, mivel itt körvonalazódnak a nemzetközi diplomácia legfontosabb irányvonalai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk

Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk

Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces

UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces

UK Prime Minister Keir Starmer tells the Munich Security Conference that the US, Canada and other Nato allies will play a role in the operation, as he calls for closer EU ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 11:22
Új, gigászi kínai szereplő érkezik az európai futárversenybe
2026. február 14. 05:44
Újabb részletek a rezsistopról, különösen a részszámlásoknak érdemes figyelni
×
×
×
×