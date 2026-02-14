Újabb adóemelést kaptak az autótulajdonosok

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása óta az adóteher automatikusan követi a fogyasztói árak változását. Az emelés egységesen érint minden gépjárművet, a fizetendő pontos összeget pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) határozatban közli az üzembentartókkal, de az online kalkulátorok segítségével az összeg előre is kiszámítható - írja a vezess.hu.

A rendszer továbbra is sávos alapon működik: a fizetendő díj mértékét a jármű kilowattban (kW) kifejezett teljesítménye és a gyártási éve határozza meg. Az adó mértéke a gépjármű korának előrehaladtával fokozatosan mérséklődik.

Az éves adófizetés határideje április 15.

A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára a jogalkotó idén is biztosítja a pótlékmentes, öthavi részletfizetés lehetőségét a terhek ütemezése érdekében.

A gépjárműadó mértéke 2026-ban az autó kora alapján: