Sofia,Bulgaria-July 29,2018: Adding of Revolut Visa card into Apple Pay digital wallet.Apple Pay is an easy and secure nfc payment method.
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Ennek is búcsút inthetnek a Revolut magyar ügyfelei

Infostart

Véget ért a Revolut készpénzbefizetésre vonatkozó kísérleti időszaka Magyarországon.

Két éve, 2023 decemberében indította el a Revolut a készpénzbefizetési lehetőséget Magyarországon, de nem mindenkinek, csak a felhasználók egy kis csoportjának. A szolgáltatáshoz a Paysafe-fel működött együtt a fintech, és az OMV benzinkutakon volt lehetőség készpénz befizetésre.

A készpénzbefizetésre 2,5 százalékos díjat számolt fel a Revolut. Pár hónappal a teszt időszak beindítása után csökkentette a befizetési limiteket a cég; egy napon belül kezdetben maximum 209 ezer forint volt befizethető. Az éves 7,5 millió forintos befizetési maximum pedig később már csak 1,9 millió forintra olvadt vissza.

A benzinkutakon elérhető készpénzbefizetés azonban megszűnik – erről tájékoztatta a Revb szerint a Revolut azon kevés ügyfelét, akiknek elérhető volt eddig a szolgáltatás. A portál szerint azonban a többség ebből sokat nem vesz észre, mert a legtöbb felhasználó eddig sem tudta kihasználni ezt a lehetőséget – számolt be az Index.

A tesztfelhasználóknak küldött információk alapján 2026. január 26-tól nem lehet készpénzt tenni a Revolut-számlára. Magyarországon bankfiókban vagy ATM-en keresztül sem lehet készpénzt befizetni a Revolut-számlára.

Egyes országokban már elérhetők a Revolut saját ATM-ei, amelyek ingyenes készpénzbefizetést kínálnak, Magyarországon azonban még nincs ilyen lehetőség, hiába nyitott novemberben magyar bankfiókot a vállalat, ami a szakértők szerint alapjaiban változtathatja meg a hazai bankrendszer egyensúlyát.

Azt nem tudni, hogy ha a Revolut-fióktelep elkezd működni, kínál-e Magyarországon majd akár saját ATM-et, akár egyéb készpénz befizetési lehetőséget.

A készpénzbefizetés megszüntetése nem az egyetlen jelentős változás a Revolut magyarországi működésében. December elején a cég bejelentette, hogy teljesen kivonul a kriptovaluta-szolgáltatásokból Magyarországon a szigorodó szabályozás miatt.

