Rekordszintű adósságkibocsátást tervez a német kormány

A német államadósságot kezelő frankfurti ügynökség szerint jövőre körülbelül 318 milliárd euró értékben bocsáthatnak ki értékpapírokat a tőkepiacokon aukciókon keresztül, további 176 milliárd eurót pedig a pénzpiacon vonhatnak be. Emellett 16–19 milliárd euró értékben zöldkötvény-kibocsátás is várható a német kormány részéről. Németország jövőre így 20 százalékkal növelné szövetségi adósságkibocsátását, amely rekordszintre, 512 milliárd euróra emelkedhet – írja a Portfolio a Bloomberg cikke alapján.

A lap szerint erre azért van szükség, hogy az ország képes legyen finanszírozni az elavult, korszerűtlen infrastruktúra felújítását és a haderő modernizálását.

A német kormány 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot hozott létre, melynek forrásait a következő évtizedben használnák fel. Továbbá a berlini törvényhozás szerdán mintegy 50 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá haderőfejlesztésre, így például páncélozott járművek, légvédelmi rakéták és műholdak gyártására, megvásárlására.

A teljes kibocsátási összeg meghaladja a 2025-re tervezett 425 milliárd eurót, valamint a korábbi, 2023-as 500 milliárd eurós csúcsot is.

A frankfurti ügynökség először bocsát ki 20 éves lejáratú kötvényeket, és összesen négy, bankokon keresztül lebonyolított szindikált értékesítést tervez.

A Bloomberg elemzői szerint Friedrich Merz kormánya számára jelen helyzetben nem okoz nagy bajokat az eladósodás növelése, mivel az államadósság a GDP-hez viszonyítva 100 százalék alatt marad, és messze a legalacsonyabb a G7 fejlett gazdaságai között. A német gazdaság ugyanakkor az elmúlt években eléggé elmaradt a várt gyarapodástól, és idén is csak 0,2 százalékos növekedést jeleznek előre az elemzők.

Bár a német kormány jövőre már fellendülésre számít, a kulcsfontosságú német iparágak (autógyártás, vegyipar) csak küszködnek az Egyesült Államokkal és Kínával való kereskedelmi konfliktusok miatt.