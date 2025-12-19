ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.54
usd:
330.7
bux:
109547.02
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Map and flag of Germany, cash euro bills and stock market indicators (economy, money, inflation, crisis, markets, finance, business)
Nyitókép: Getty Images/Javier Ghersi

Rekordszintű adósságkibocsátást tervez a német kormány

Infostart

A lépésre azért van szükség, hogy az ország képes legyen finanszírozni az elöregedett infrastruktúra felújítását és a haderő modernizálását.

A német államadósságot kezelő frankfurti ügynökség szerint jövőre körülbelül 318 milliárd euró értékben bocsáthatnak ki értékpapírokat a tőkepiacokon aukciókon keresztül, további 176 milliárd eurót pedig a pénzpiacon vonhatnak be. Emellett 16–19 milliárd euró értékben zöldkötvény-kibocsátás is várható a német kormány részéről. Németország jövőre így 20 százalékkal növelné szövetségi adósságkibocsátását, amely rekordszintre, 512 milliárd euróra emelkedhet – írja a Portfolio a Bloomberg cikke alapján.

A lap szerint erre azért van szükség, hogy az ország képes legyen finanszírozni az elavult, korszerűtlen infrastruktúra felújítását és a haderő modernizálását.

A német kormány 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot hozott létre, melynek forrásait a következő évtizedben használnák fel. Továbbá a berlini törvényhozás szerdán mintegy 50 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá haderőfejlesztésre, így például páncélozott járművek, légvédelmi rakéták és műholdak gyártására, megvásárlására.

A teljes kibocsátási összeg meghaladja a 2025-re tervezett 425 milliárd eurót, valamint a korábbi, 2023-as 500 milliárd eurós csúcsot is.

A frankfurti ügynökség először bocsát ki 20 éves lejáratú kötvényeket, és összesen négy, bankokon keresztül lebonyolított szindikált értékesítést tervez.

A Bloomberg elemzői szerint Friedrich Merz kormánya számára jelen helyzetben nem okoz nagy bajokat az eladósodás növelése, mivel az államadósság a GDP-hez viszonyítva 100 százalék alatt marad, és messze a legalacsonyabb a G7 fejlett gazdaságai között. A német gazdaság ugyanakkor az elmúlt években eléggé elmaradt a várt gyarapodástól, és idén is csak 0,2 százalékos növekedést jeleznek előre az elemzők.

Bár a német kormány jövőre már fellendülésre számít, a kulcsfontosságú német iparágak (autógyártás, vegyipar) csak küszködnek az Egyesült Államokkal és Kínával való kereskedelmi konfliktusok miatt.

Kezdőlap    Gazdaság    Rekordszintű adósságkibocsátást tervez a német kormány

németország

gdp

infrastruktúra

adósság

kötvénykibocsátás

haderőfejlesztés

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fenyőfaválasztás körüli mizériák – számos tévhitet cáfol az ökológus

Fenyőfaválasztás körüli mizériák – számos tévhitet cáfol az ökológus
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatója szerint érdemes alternatív karácsonyfa-megoldásokban is gondolkodni, de ha valaki élő fenyőt vásárol, akkor lehetőség szerint Magyarországon termesztett, ne túl nagyméretű fenyőt válasszon, amit az ünnepek után komposztálhat. Aszalós Réka az InfoRádióban elmondta: a műfenyők nagyrészt PVC-ből készülnek, ami nem lebomló műanyag, így egy idő után a műfenyő olyan hulladék lesz, ami szennyezi a környezetet.
Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Ukrajna nem maradhat bizonytalanságban a jövő évi pénzügyi forrásait illetően, mert ez komoly kockázatot jelentene az ország számára - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatóján.
 

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

Orosz katonák léphették át a NATO határát

Oroszország nagyon készül valamire

Rendkívül fenyegető bejelenést tett a fehérorosz elnök

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?

A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?

Az MNB decemberi kamatdöntő üléséig úgy tűnt, hogy a 6,5%-os alapkamat kőbe van vésve. Azonban a jegybank világképe megváltozott: alacsonyabb inflációt várnak jövőre, mint korábban, így 2026 elején az asztalra kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége. Valóban itt a kamatvágás ideje?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt

Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt

Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agree €90bn loan for Ukraine but without using Russian assets

EU agree €90bn loan for Ukraine but without using Russian assets

Ukraine had wanted the EU to use €200 billion of frozen Russian assets but Belgium opposed the move.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 20:43
A Mercedes nem sieti el a megszorításokat
2025. december 18. 19:38
Ismét nagy csapás érte a hazai kriptovaluta-piacot, újabb szolgáltató húzta le a rolót
×
×
×
×