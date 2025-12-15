Lezárult egy fejezet, nagy bejelentést tett az MBH

A közlemény szerint rendkívüli sikert aratott a befektetők körében az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója, amelyben 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt kínáltak fel.

A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek.

A hétfőn allokált részvények végül darabonként

3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz.

Tekintettel arra, hogy a tranzakció során jelentős túlkereslet mutatkozott, így a lakossági igények meghaladták a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszámát, a kiosztás jegyzésarányosan történt. Ez azt jelenti, hogy minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt.

Az MBH adatai

Az MBH rendelkezik a legtöbb bankfiókkal Magyarországon, összesen 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot, betétállománya több mint 7 910 milliárd forintot, bruttó hitelállomány meghaladja a 6 217 milliárd forintot.

A bank meghatározó a piaci pozícióval rendelkezik többek között a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, az agrár- és élelmiszeripari üzletágban, széles körű pénz- és tőkepiaci, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet végez - álla közlemébyben.