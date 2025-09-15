ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.6
usd:
331.67
bux:
100011.26
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Wisdom / YouTube

"Kína számára kedvező Magyarország gazdaságpolitikája" - idejöhet egy újabb e-járműgyár

Infostart

Románia és Magyarország lehet versenyben a Wisdom Motors első európai gyárának felépítésére. A kereskedelmi kapcsolatok már adottak a térséggel, de egy-két fontos lépés még hátra van. Érdekes körülmény, hogy Magyarországon már van

Újabb kínai gyár, a Wisdom Motor kacsintgat Magyarország felé, de jelenleg még Románia felé is, a kettő közül választ - a Portfolio értesülése szerint.

De mivel is foglalkozik a vállalat? Az egyelőre csak Kínában működő gyártó e-buszokat és teherautókat gyárt, és terjeszkedésben van.

Az értesülést a napokban Hongkongból szedte össze a portál, ahol egy konferencián Cliff Zhangot, a Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatóját lehetett kérdezni, ő mondta el, tavaly egy kínai kormánydelegáció tagjaként Budapesten járt, mivel egyik vállalatuk, a Wisdom Motor kinézte magának Magyarországot - vagy Romániát - egy új gyár építésére.

További részleteket akkor nem árult el Zhang, mindössze annyit, hogy az Öbölben kezdené a "kifektetést", majd jönne Közép-Európába, erről hamarosan hivatalos bejelentést is tesznek.

A portál későbbi kérdéseire a gyár maga nem reagált, Zhang azonban igen, kiemelte, a Wisdom Motors kereskedelmi kapcsolatokat már kiépített 25 országgal, így a britek, a németek, az osztrákok, a svájciak, a dánok és a svédek is vettek már ilyen kínai e-járműveket, Magyarország pedig "erős versenyző" egy új gyár felépítésére.

Magyarország előnyeiről is beszélt:

  • központi elhelyezkedés
  • uniós tagság
  • külföldi beruházásokat vonz
  • jó gazdasági kapcsolatok Kínával
  • tagja az Egy út, egy övezet kezdeményezésnek
  • képzett munkaerő van
  • Kína számára kedvező a gazdaságpolitikája.

A terjeszkedés egy-másfél év múlva lehet valóság, még piacelemzést végeznek. A gyár 10-15 milliárd forintnyi dollárból épülhet meg, 500 embernek adhat munkát, évente bő 10 ezer busz és teherautóval láthatja el az európai piacot.

A Wisdom Motors e- és hidrogénjárműveklet egyaránt gyárt, és prototípus fázisban jár a gyár önvezető vontatója.

A cég termékpalettája:

  • DD12 elektromos emeletes busz - 420 km hatótáv, 450 kWh teljesítmény, 12 m hossz 110 utas
  • DD12 hidrogén meghajtású emeletes busz 420 80 kW-os hidrogén cella 12 m 91 utas
  • V10 elektromos busz 300 210 kWh 10 m 66 utas
  • V11 elektromos busz 350 385 kWh 11 m 85 utas
  • V12 elektromos busz 330 385 kWh 12 m 98 utas
  • V12 hidrogén meghajtású busz 420 100 kW-os hidrogén cella 12 m 91 utas
  • V7 elektromos mini busz 330 114 kWh 7 m 28 utas
  • V7 hidrogén meghajtású mini busz 400 n.a. 7 m 28 utas
  • C12 hidrogén meghajtású busz 300 100 kWh 12 m 62 utas
  • C8 elektromos busz 230 210 kWh 9 m 35 utas
  • Hidrogén meghajtású kamion 1000 12*145 liter 8 m 38,3 tonna
  • Elektromos kisteherautó 230 143 kWh 6 m 18 tonna
  • L4 önvezető vontató 46 149 kWh 6 m 75 tonna

Hongkongban már most "londoni zöld emeletesekkel" folyik a tömegközlekedés.

Érdekesség, hogy Komáromban már működik egy kínai zöld buszgyár (BYD).

Kezdőlap    Gazdaság    "Kína számára kedvező Magyarország gazdaságpolitikája" - idejöhet egy újabb e-járműgyár

kínai

busz

wisdom motor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

A világ már többször látta, hogyan omlik össze egy rendszer a szankciók súlya alatt. Dél-Afrikában az apartheid végül a gazdasági nyomás és a társadalmi elszigeteltség együttesétől rogyott meg. Most azonban Oroszország ellen hiába csattognak az uniós és amerikai varázspálcák, a nyuszi sehogy sem akar előtűnni a kalapból. A kérdés az, hogy van-e még egyáltalán új trükk a bűvész tarsolyában.
 

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, kész új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de Európának is szigorítani kell a szankciókon, például hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök varnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak az északi Szumi megye határ menti körzeteiben, ahol az orosz hadsereg próbálja megvetni a lábát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyarok tömegei már csak így voltak hajlandóak nyaralni idén: ők jártak nagyon jól?

Magyarok tömegei már csak így voltak hajlandóak nyaralni idén: ők jártak nagyon jól?

A nyári utazási szezonban idén is több százezer magyar utazó gondoskodott előre a biztonságáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio meets Netanyahu to discuss fallout from Israel's Qatar strike

Rubio meets Netanyahu to discuss fallout from Israel's Qatar strike

Israel's strike targeting Hamas leaders in Doha last week drew international outrage and was publicly criticised by the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 11:17
Balogh László: van, ahol már csökkennek a lakásbérleti díjak
2025. szeptember 15. 11:07
Rossz hír az autósoknak, kedden megint beelőzi a benzin ára a dízelt
×
×
×
×