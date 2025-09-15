"Kína számára kedvező Magyarország gazdaságpolitikája" - idejöhet egy újabb e-járműgyár

Újabb kínai gyár, a Wisdom Motor kacsintgat Magyarország felé, de jelenleg még Románia felé is, a kettő közül választ - a Portfolio értesülése szerint.

De mivel is foglalkozik a vállalat? Az egyelőre csak Kínában működő gyártó e-buszokat és teherautókat gyárt, és terjeszkedésben van.

Az értesülést a napokban Hongkongból szedte össze a portál, ahol egy konferencián Cliff Zhangot, a Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatóját lehetett kérdezni, ő mondta el, tavaly egy kínai kormánydelegáció tagjaként Budapesten járt, mivel egyik vállalatuk, a Wisdom Motor kinézte magának Magyarországot - vagy Romániát - egy új gyár építésére.

További részleteket akkor nem árult el Zhang, mindössze annyit, hogy az Öbölben kezdené a "kifektetést", majd jönne Közép-Európába, erről hamarosan hivatalos bejelentést is tesznek.

A portál későbbi kérdéseire a gyár maga nem reagált, Zhang azonban igen, kiemelte, a Wisdom Motors kereskedelmi kapcsolatokat már kiépített 25 országgal, így a britek, a németek, az osztrákok, a svájciak, a dánok és a svédek is vettek már ilyen kínai e-járműveket, Magyarország pedig "erős versenyző" egy új gyár felépítésére.

Magyarország előnyeiről is beszélt:

központi elhelyezkedés

uniós tagság

külföldi beruházásokat vonz

jó gazdasági kapcsolatok Kínával

tagja az Egy út, egy övezet kezdeményezésnek

képzett munkaerő van

Kína számára kedvező a gazdaságpolitikája.

A terjeszkedés egy-másfél év múlva lehet valóság, még piacelemzést végeznek. A gyár 10-15 milliárd forintnyi dollárból épülhet meg, 500 embernek adhat munkát, évente bő 10 ezer busz és teherautóval láthatja el az európai piacot.

A Wisdom Motors e- és hidrogénjárműveklet egyaránt gyárt, és prototípus fázisban jár a gyár önvezető vontatója.

A cég termékpalettája:

DD12 elektromos emeletes busz - 420 km hatótáv, 450 kWh teljesítmény, 12 m hossz 110 utas

DD12 hidrogén meghajtású emeletes busz 420 80 kW-os hidrogén cella 12 m 91 utas

V10 elektromos busz 300 210 kWh 10 m 66 utas

V11 elektromos busz 350 385 kWh 11 m 85 utas

V12 elektromos busz 330 385 kWh 12 m 98 utas

V12 hidrogén meghajtású busz 420 100 kW-os hidrogén cella 12 m 91 utas

V7 elektromos mini busz 330 114 kWh 7 m 28 utas

V7 hidrogén meghajtású mini busz 400 n.a. 7 m 28 utas

C12 hidrogén meghajtású busz 300 100 kWh 12 m 62 utas

C8 elektromos busz 230 210 kWh 9 m 35 utas

Hidrogén meghajtású kamion 1000 12*145 liter 8 m 38,3 tonna

Elektromos kisteherautó 230 143 kWh 6 m 18 tonna

L4 önvezető vontató 46 149 kWh 6 m 75 tonna

Hongkongban már most "londoni zöld emeletesekkel" folyik a tömegközlekedés.

Érdekesség, hogy Komáromban már működik egy kínai zöld buszgyár (BYD).