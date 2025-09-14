ARÉNA
Nyitókép: pixabay

Szabálysértések tömegét találták az egyik legnagyobb repülőgépgyártónál

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy kiszakadt ajtó nyomán indult vizsgálat, amelynek nyomán komoly bírság jöhet.

Az amerikai légügyi hatóság (FAA) 51 millió dolláros bírságot javasol a Boeing ellen a januári ajtókiszakadásos baleset miatt, amely során egy Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 repülőgép alkatrészei kiszakadtak a gépből felszállás után - írja az NPR alapján a Portfolio.

Az incidens során a Portland-ből felszálló repülőgép 171 utasa és 6 fős személyzete közül senki sem sérült meg súlyosan, a pilóták biztonságosan visszatértek a repülőtérre. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) 17 hónapos vizsgálata megállapította, hogy a Boeing gyártási és biztonsági felügyeleti hiányosságai, valamint az FAA nem hatékony ellenőrzései vezettek a balesethez.

Az FAA közleménye szerint több száz minőségbiztosítási szabálysértést azonosítottak a Boeing rentoni (Washington állam) 737-es gyárában és a Boeing alvállalkozója, a Spirit AeroSystems wichitai (Kansas) üzemében.

A szabálysértések között szerepel, hogy egy Boeing alkalmazott nyomást gyakorolt a vállalat ODA egységének (amely az FAA nevében végez bizonyos ellenőrzéseket) egyik tagjára, hogy hagyjon jóvá egy 737 Max repülőgépet a szállítási határidő betartása érdekében, annak ellenére, hogy a repülőgép nem felelt meg az alkalmazandó szabványoknak.

2025. szeptember 13. 20:00
Bazsó Gábor: nincs más út, mint a teljes elektromos átállás
2025. szeptember 13. 09:50
Megérkezett a Moody's értékelése Romániáról
