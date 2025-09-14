Szabálysértések tömegét találták az egyik legnagyobb repülőgépgyártónál

Az amerikai légügyi hatóság (FAA) 51 millió dolláros bírságot javasol a Boeing ellen a januári ajtókiszakadásos baleset miatt, amely során egy Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 repülőgép alkatrészei kiszakadtak a gépből felszállás után - írja az NPR alapján a Portfolio.

Az incidens során a Portland-ből felszálló repülőgép 171 utasa és 6 fős személyzete közül senki sem sérült meg súlyosan, a pilóták biztonságosan visszatértek a repülőtérre. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) 17 hónapos vizsgálata megállapította, hogy a Boeing gyártási és biztonsági felügyeleti hiányosságai, valamint az FAA nem hatékony ellenőrzései vezettek a balesethez.

Az FAA közleménye szerint több száz minőségbiztosítási szabálysértést azonosítottak a Boeing rentoni (Washington állam) 737-es gyárában és a Boeing alvállalkozója, a Spirit AeroSystems wichitai (Kansas) üzemében.

A szabálysértések között szerepel, hogy egy Boeing alkalmazott nyomást gyakorolt a vállalat ODA egységének (amely az FAA nevében végez bizonyos ellenőrzéseket) egyik tagjára, hogy hagyjon jóvá egy 737 Max repülőgépet a szállítási határidő betartása érdekében, annak ellenére, hogy a repülőgép nem felelt meg az alkalmazandó szabványoknak.