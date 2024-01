Felszállás után kiszakadt az utasszállító törzsének egy része – videó

Péntek este indult volna útnak az Alaska Airlines egyik gépe Oregon államból Kaliforniába, de már a levegőbe emelkedésnél problémába ütközött, mivel a repülő egyik oldala egyszerűen levált a a géptestről – idézi az NBC News beszámolóját az Index.

A gépen 174 utas és 6 személyzeti tag utazott, de senki nem sérült meg az esetben. Az utasok közül többen is lefotózták, levideózták a történteket. A felvételeiken jól látható, hogy a gép egyik panele teljesen kiszakadt a járműből.

Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air.



The situation was so bad a child’s shirt was ripped off. pic.twitter.com/y4yMA12Iq0