Otthon Start – „a riogatást cáfolják a tények”

Panyi Miklós posztjában azt írta: „bár az ellenzék és propagandájuk 20-40 százalékos áremelkedéssel riogat, a tények újra megcáfolják őket”.

Jelezte ugyanakkor, hogy figyelni kell Budapestre és a megyei jogú városokra, ahol „a kép vegyes”, mert vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak és vannak olyanok, ahol csökkentek.

Az államtitkár két fontos tényezőre mutatott rá: aki túláraz, az kiesik a programból, a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat. Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program, erre a rendeletben külön szabály is van. Továbbá fontos, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak a budapesti és nagyvárosi lakásfejlesztések. A héten is tucatnyi fejlesztési igény érkezett, több mint 10 ezer lakásra – írta.

Panyi Miklós kiemelte, már két, több mint 4000 lakásos fejlesztés van nemzetgazdasági kiemelési eljárás alatt.

Hozzátette,

szeptember elején további nagy bejelentések várhatóak. Lesz kínálat, lesz miből válogatnia az elsőlakás-vásárlóknak.

„A lakáspiac tehát mozgásba lendült, a fiatalok a jövőjüket tervezik, sok ingatlantulajdonos továbbléphet, az építőipar megindult, jönnek az új lakások, az albérletárak csökkenésnek indultak, országos áremelkedés pedig nincs az otthon startos lakásoknál” – fejtette ki posztjában az államtitkár.

„Hajrá fiatalok, albérlet helyett irány az első otthon!” – fogalmazott Panyi Miklós. A program indulására utalva hozzátette: „már csak 4 nap”.