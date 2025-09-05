ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.75
usd:
334.56
bux:
103297.74
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Getty Images

Bankvezetők az Otthon Start Programról: felpörgött a lakáspiac és a lakossági hitelezés

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Átlagban 20 százalékkal emelkednek idén a lakásárak a bankvezetők szerint. Felpörgeti a lakossági hitelezést az Otthon Start Program, a vállalati hitelezés viszont visszafogott – hangzott el a Közgazdász-vándorgyűlés kerekasztalbeszélgetésén, mely a legnagyobb magyarországi bankok vezetőinek részvételével zajlott.

Komoly élénkülést hoz a lakossági hitelezésben az Otthon Start Program, amelynek keretében 2026 végéig összesen 1400 milliárd forintnyi kölcsön igénylésére van lehetőség – mondta Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Meglátása szerint a program nemcsak a keresletet pörgeti fel, hanem a megnövekedett érdeklődés jelentős áremelkedést is okoz az ingatlanpiacon.

„Számításaink szerint idén a lakásáremelkedés körülbelül 20 százalék lesz, Budapesten 20 fölött, vidéken 20 alatt. Úgy gondoljuk, hogy kétszámjegyű lesz a lakásár-növekedés jövőre is”

– fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.

A zenga.hu ingatlanhirdetési portál elemzése szerint Budapesten az összes lakástípusra vetítve átlagosan 23 százalékos az éves áremelkedés. A drágulás mértéke a kisebb ingatlanoknál a legdrasztikusabb: a 40 négyzetméter alatti lakásoknál 27, a 40-60 négyzetmétereseknél pedig csaknem 30 százalékos. A portál elemzési vezetője, Futó Péter szerint ennek oka, hogy sok befektető az állampapírokból származó nyereségét az ingatlanpiacra forgatta át, felhajtva a legkeresettebb garzonok és kétszobás lakások árát.

A vállalati hitelezésben azonban már korántsem ekkora a pezsgés. A bankvezetők beszámolói szerint a cégek jellemzően a támogatott, elsősorban forgóeszköz-finanszírozási célú hiteleket keresik. A beruházási kedv a külső és belső gazdasági környezet miatt alacsony. „A beruházási hitelek volumene gyakorlatilag nem nő, az földbe állt sajnos” – mondta Egerszegi Ádám, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A KSH adatai szerint mindeközben utoljára 2023 első negyedévében nőtt a beruházások volumene az előző negyedévhez képest, azóta minden egyes negyedévben csökkenés volt tapasztalható, mint az alábbi grafikon is mutatja.

A kerekasztal-beszélgetésen szó esett a lakossági megtakarítási szokások változásáról is – nő a devizabefektetések aránya. Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója úgy látta, a jelenség mögött elősorban az áll, hogy a lakosság diverzifikálja megtakarításait. A témával kapcsolatban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója korábban úgy nyilatkozott, a magyarok fogyasztás helyett inkább megtakarítanak.

A beszélgetésen kitértek arra is, hogy a magyar bankrendszer egy évtizede nyereségesen működik, ugyanakkor a pénzintézetek vezetői szerint a működési környezet egyre több kihívást tartogat. Az új piaci versenytársak megjelenése, az adóemelések és a növekvő költségek mind nyomást gyakorolnak.

„Szerintem, lassan, de biztosan a kiadások most már elkezdenek gyorsabban nőni, mint a bevételek”

– vetítette előre Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, a Bankszövetség elnöke.

Az MBH Bank vezérigazgató-helyettese alacsonyabb nyereségre számít a következő években. Az OTP vezérigazgatója is megjegyezte, hogy bankcsoportjuk eredményeinek jelentős része nem a magyarországi tevékenységből származik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Bankvezetők az Otthon Start Programról: felpörgött a lakáspiac és a lakossági hitelezés

hitel

közgazdász-vándorgyűlés

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?

Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?

Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a Közgazdász-vándorgyűlésről volt szó, amely szeptember elején mindig kiemelten izgalmas a magyar gazdasági szereplők számára. Az itt elhangzottakról, és arról, hogy mekkora hatással lehetett az esemény a forint árfolyamára Madár Istvánt, a Portfolio makrogazdasági rovatának vezetőjét kérdeztük. A műsor második részében a turizmus és a túlturizmus hatásairól volt szó. A túlzott turizmusfüggőség növelheti a gazdaság sérülékenységét, ezért a magyar gazdaságnak érdemes további ágazatokkal párhuzamosan fejleszteni és diverzifikálni a gazdasági szerkezetét. Erről Horti Flórával, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzőjével beszélgettünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az urbexes megrázó felfedezése: soha nem látott fotókon az üresen álló vidéki középiskola

Az urbexes megrázó felfedezése: soha nem látott fotókon az üresen álló vidéki középiskola

Milyen szomorú látvány egy üresen álló katedra! Egy urbexes most bemerészkedett az elhagyatott iskolába - elkeserítő, amit látott. Öt év telt el azóta, hogy utoljára kicsengettek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 14:58
Kína fájó helyen vág vissza Európának
2025. szeptember 5. 13:46
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik
×
×
×
×