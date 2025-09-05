Az építőipar még valamire vágyik az Otthon Start mellett

Az ÉVOSZ örömteli hírnek tartja, hogy nő a lakáshitelezés, de meglátásuk szerint az építőipar akkor fog tudni ebből profitálni, ha elsősorban nem a használtingatlan-piacon, hanem az újlakás-piacon, valamint a felújítási-bővítési piacon fognak megjelenni hitelek – mondta az InfoRádióban Juhász Attila.

Bár egyértelműen tapasztalható, hogy megjelentek azok az ingatlanfejlesztők – nagyobb lakásépítési szándékkal –, akik pörgethetik az építőipar piacát, a felújítási és bővítési hiteleknél bőven lenne még fejlődési lehetőség, hiszen a csúcsot jelentő 2022 tavaszán a hitelek mértéke 36 milliárd volt, aminek most nagyjából a fele látható – tette hozzá. Ha a kormány a felújítási hitelek kapcsán is egy jó, könnyen elérhető kondícióval tudna megjelenni, ami a lakosság széles körében elérhetővé válna, az az építőiparra egyértelműen pozitív hassal bírna – emelte ki az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. Az ÉVOSZ szerint ezt támasztja alá, hogy júliusban az MNB adatai szerint 142 milliárd forint lakáshitelt ítéltek meg a bankok az ügyfeleknek, a bővítési és korszerűsítési hitelek állománya azonban csak 11-13 százalék volt.

Juhász Attila emlékeztetett: a kormányfőnek a nyár folyamán volt egy bejelentése, hogy egy új típusú, könnyen elérhető felújítási hitelhez is hozzájuthat a lakosság, így az építőipar arra számít, hogy a soron következő időszakban több információ is kiderül minderről.

Emlékeztetett arra is, hogy az ÉVOSZ az elmúlt években folyamatosan jelezte, hogy hitelkamatok túl magasak, és hogy 5 százalék alatti szinten kellene mozognia. A mostani 3 százalékos kamatszint viszont már kellő muníciót és indikációt adhat ahhoz, hogy a lakáshitelezés meginduljon.

„Ez lesz a legnagyobb generátora annak, hogy sok új lakás épüljön”

– fogalmazott Juhász Attila, aki szerint az a kormányzati becslés, ami nagyjából évi 10 ezer új laksással számol, teljesen reális cél.

Ugyan az Otthon Starttal felvehető 50 milliós hitel az ország sok részén nem elegendő ahhoz, hogy új lakás épüljön belőle, jó hír azonban, hogy ez más támogatási konstrukciókkal kombinálható, akár mondjuk a falusi csokkal vagy a babaváróval – emelte ki Juhász Attila.

Hozzátette: Budapesten egyértelműen kirajzolódik, hogy a maximalizált másfél millió forint körüli négyzetméterárba sok új lakás nem fér bele, de vidéken ez nem feltétlen van így. Nyilván, aki többszobás, méretesebb otthonban gondolkodik, szüksége lesz az önerőre, ugyanakkor ez egy jól kiszámítható konstrukció. Mint mondta, a vevőigények alapján lesznek sokan, akik nemcsak lakáscélra fogják az Otthon Start hitelt fordítani, hanem új családi ház építésére.