Infostart.hu
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Nyitókép: Getty Images

Ingatlan.com: főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start

Infostart / MTI

A kezdeti tapasztalatok alapján főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start Program, az érdeklődők több mint fele legfeljebb 40 négyzetméteres lakóingatlant keres - közölte az ingatlan.com.

A több mint 33 ezer érdeklődés összesítése alapján a megyeszékhelyeken az emberek 53 százaléka, a kisebb városokban 51 százaléka kis lakást venne. Országosan 57 százalékuk 50 millió forint alatti ingatlant keres, az 50 és 100 millió forint közötti kategória részesedése 34 százalék. A fővárosi piac jelentősen eltér az országos átlagtól, az 50 millió forint alatti kategória itt az érdeklődések alig több mint 20 százalékát teszi ki. A községekben ugyanez 60 százalék - írták.

A közlemény az Otthon Start sajátosságaival magyarázza, hogy a kisebb és olcsóbb ingatlanok forgalma lendülhet föl, a program ugyanis az első lakásukat kereső fiatalokat célozta meg. A kereslet sajátosságai ugyanakkor nem csak a vevői igényektől függenek, hiszen az érdeklődőknek számolniuk kell azzal, hogy Budapesten a teljes kínálaton belül sokkal kisebb az 50 millió forint alatti ingatlanok aránya, mint másutt - tették hozzá.

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
 

