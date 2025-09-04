Ingatlan.com: főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start

A több mint 33 ezer érdeklődés összesítése alapján a megyeszékhelyeken az emberek 53 százaléka, a kisebb városokban 51 százaléka kis lakást venne. Országosan 57 százalékuk 50 millió forint alatti ingatlant keres, az 50 és 100 millió forint közötti kategória részesedése 34 százalék. A fővárosi piac jelentősen eltér az országos átlagtól, az 50 millió forint alatti kategória itt az érdeklődések alig több mint 20 százalékát teszi ki. A községekben ugyanez 60 százalék - írták.

A közlemény az Otthon Start sajátosságaival magyarázza, hogy a kisebb és olcsóbb ingatlanok forgalma lendülhet föl, a program ugyanis az első lakásukat kereső fiatalokat célozta meg. A kereslet sajátosságai ugyanakkor nem csak a vevői igényektől függenek, hiszen az érdeklődőknek számolniuk kell azzal, hogy Budapesten a teljes kínálaton belül sokkal kisebb az 50 millió forint alatti ingatlanok aránya, mint másutt - tették hozzá.