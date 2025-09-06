ARÉNA
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Otthon Start - Már számok is vannak az első hétről

Infostart / MTI

Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program - írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós úgy fogalmazott, "a hét nem szűkölködött a jó hírekben: ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés".

Mint írta, az indulás minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan sem érkezett hír fennakadásról, ami nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra.

Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Sok ezer telefonos érdeklődés mellett több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot. Sok helyen rekordszámú megkeresés volt. Részletesebb első heti adatokat a jövő héten ismertetnek - írta.

A bankoktól és az ingatlankeresési adatokból kiderült, hogy az Otthon Start Program iránti érdeklődés országos.

Panyi Miklós kiemelte, tizenegy vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylőből egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél. "Ez a program az egész országban segítség" - fogalmazott.

Úgy folytatta, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket.

"Két olyan bank is van, akinek az ajánlata egy 50 millió forintos hitel esetén több mint 1 millió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál. A verseny ugyanakkor csak most kezdődik! Azt hallani a piacról, hogy lesznek ennél még alacsonyabb ajánlatok is" - írta az államtitkár.

Panyi Miklós hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank eltörölte a 10 százalékos jegybanki önerőszabály életkori megkötéseit, így az első lakást vásárlók most már kortól függetlenül igényelhetik a hiteleket 10 százalékos önerővel. Ezzel a lehetőséggel egy 30 millió forintos ingatlanhoz nem 6, hanem csak 3 millió forint önrész szükséges, egy 50 millió forintos ingatlan pedig 10 millió forint helyett már 5 millió forint önrésszel elérhető. "Ez óriási segítség" - fogalmazott.

Az államtitkár hangsúlyozta, "az Otthon Start nemcsak az első otthon megszerzésében segít több százezer fiatalnak, de még a bérleti díjak leszorításához is hozzájárul, ez pedig azoknak könnyebbség, akik majd csak később csatlakoznak a programhoz! Az albérleti díjak csökkenése megindult, és ez még itt is csak a kezdet".

A héten elindult a Startolj rá mobilalkalmazás is, amit már több ezren letöltöttek - jegyezte meg.

Az államtitkár szerint további jó hír, hogy 3 hét alatt közel 30 ezer lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába. Hozzátette, több tucat fejlesztő és egy tucat város érintett a fejlesztési javaslatokban. Az Építési és Közlekedési Minisztériummal dolgoznak ezek feldolgozásán, és a következő héten Lánszki Regő államtitkárral beszámolnak minderről.

Panyi Miklós meglátása szerint "most már szinte mindenki kénytelen bevallani, hogy a programból bizony mindenki profitál: A fix 3 százalékos hitel nemcsak az első otthon megszerzését segíti és lenyomja az albérletárakat, hanem beindítja az építőipart, növeli a foglalkoztatottságot, segíti a mobilitást, ennek keretében jó hatással lesz a vidéki és roma foglalkoztatottság javítására is".

Hozzátette: "azon se legyünk meglepődve, hogy 5-10 éves ingatlanpiaci csúcsok dőlnek meg hétről hétre. A program ugyanis érdemi segítség. Megindultak az albérletet saját otthonra cserélők".

Kiemelte, hogy az Otthon Start "szuperstartot" vett, a programnak köszönhetően egy hét alatt már több ezren indulhattak el a bérlői létből az első otthonuk megszerzése felé vezető úton, nemcsak Budapesten, hanem az egész országban. A banki verseny miatt egy hét alatt még nagyobb kedvezményekre számíthatnak az első lakást vásárlók, miközben napról napra javul minden albérlő helyzete, és beindul az építőipar is.

A bejegyzés végén Panyi Miklós azt írta, hogy a "jövő héten jönnek az első hiteligénylési adatok, tájékoztatást adunk a várható lakásfejlesztésekről, egyeztetünk több önkormányzattal és a Bankszövetséggel is. És várunk még több nagy bejelentésre is".

