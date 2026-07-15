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Nyitókép: Pexels

Egy 13 éves lány profiljával tesztelték a YouTube-ot – íme a lesújtó eredmény

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A platform továbbra is olyan tartalmakat javasol a gyerekeknek, amik önéheztetésről, fogyasztóanyagokról szólnak – valamicskét javult a helyzet a korábbihoz képest, bár nem sokat.

A brit Digitális Gyűlölet Elleni Központ megállapította, hogy a korábbi ígéretek ellenére változatlanul étkezési zavarokat dicsérő videókat ajánl a YouTube algoritmusa – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

A vizsgálat során a szervezet egy fiktív 13 éves lány nevében keresett rá az interneten testképpel és nem biztonságos étrenddel kapcsolatos tartalmakra, az eredmény pedig az lett, hogy a YouTube a videók tizedében extrém kalóriamegvonásról vagy káros anyagokról szóló tartalmakat ajánlott.

A tesztet megismételték egy amerikai és egy EU-állampolgár lány nevében is, és nagyon hasonló eredményt kaptak.

Olyan videó is akadt, amelyik szerint napi 170 kalória elfogyasztásával jól lehet fogyni, ám ez egy fejlődésben lévő tinédzser számára gyakorlatilag egyenlő az éhezéssel.

Az Egyesült Királyságban 2025-ben lépett életbe az a törvény, amely a tartalomszolgáltatókat kötelezi, hogy a 18 éven alattiakat védjék meg a veszélyes online tartalmaktól, például az étkezési zavarokat ösztönző videóktól is. Ebben külön kitértek arra, hogy az algoritmus miként tudja mérsékelni a károkat. Ha ezt nem teszik meg, akkor a globális bevételük tizede is lehet a büntetés.

A platformot üzemeltető Google a vizsgálatra úgy reagált, hogy „rendíthetetlenül” elkötelezett a káros tartalmak terjedésének megállítása iránt, és már el is távolították a jelentésben említett videókat.

A kutatás egyben azt is elismeri, hogy két évvel ezelőtt, 2024-ben egy ugyanilyen kísérletnél még a videók negyedében ajánlott a YouTube az egészségre veszélyes tartalmakat, az arányt mostanra visszaszorították 10 százalékra.

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Kezdőlap    Életmód    Egy 13 éves lány profiljával tesztelték a YouTube-ot – íme a lesújtó eredmény

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