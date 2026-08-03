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Nyitókép: Unsplash.com

Ránézni is kínzó a HungaroMet időjárási térképére

Infostart / MTI

Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is vasárnap – közölte a HugaroMet Zrt. hétfőn a honlapján.

A közleményben azt írták: Budapest, János-hegyen ismét megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, hivatalosan 25,8 Celsius-fokkal. A korábbi legmagasabb napi minimumhőmérsékletet, 24,3 Celsius-fokot a fővárosban Budapest, Zugligeten mérték 2017-ben.

Vasárnap Lágymányoson új fővárosi napi maximumhőmérsékleti rekord is született, itt délután 39,4 Celsius-fokot mértek – tették hozzá. Erre a napra eddig 38,9 fok volt a rekord, amelyet még 1949-ben Budapest, Budatétény állomáson regisztráltak.

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