Ránézni is kínzó a HungaroMet időjárási térképére

A közleményben azt írták: Budapest, János-hegyen ismét megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, hivatalosan 25,8 Celsius-fokkal. A korábbi legmagasabb napi minimumhőmérsékletet, 24,3 Celsius-fokot a fővárosban Budapest, Zugligeten mérték 2017-ben.

Vasárnap Lágymányoson új fővárosi napi maximumhőmérsékleti rekord is született, itt délután 39,4 Celsius-fokot mértek – tették hozzá. Erre a napra eddig 38,9 fok volt a rekord, amelyet még 1949-ben Budapest, Budatétény állomáson regisztráltak.